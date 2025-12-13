為化解規模8兆美元小銀行體系風險 陸1年註銷350張銀行牌照

大陸正以前所未有的速度推進中小銀行整合，目的化解規模高達8兆美元（新台幣251兆元）的小銀行體系風險。但最新數據顯示，儘管過去一年註銷350張銀行牌照，但部分合併後的銀行利潤下降、不良貸款上升、資本充足率走弱。

分析人士警告，若壞帳未被真正出清，單靠併購可能難以根本化解金融體系中的潛在風險。

路透對相關數據的梳理顯示，在過去一年中，大陸許多新近合併的小型銀行利潤出現下滑、資本緩沖持續收縮，這對北京目的化解規模高達8兆美元（新台幣251兆元）的小銀行體系風險、並創紀錄推進的整合行動構成考驗。

大陸銀行業整合正在加速推進。根據中中金公司的一份報告，截至2025年11月，已有至少350張銀行牌照被註銷，高於2024年的198張。

此次整合主要針對數量龐大的農村銀行和農村信用合作社體系。官方數據顯示，全大陸超過3600家農村銀行和信用社約占大陸總計58兆美元銀行體系規模的14%。

這些中小銀行主要由負債沉重的地方政府支持，資金來源很大程度上依賴短期貨幣市場融資和同業拆借。一旦其中部分機構發生倒閉，可能對大陸金融穩定構成威脅。

路透對公開財務報告的審查顯示，在2024年吸收了更小、問題更嚴重銀行的20家中小型區域性銀行中，截至2025年年中，有13家報告利潤增速放緩、利潤下降，或出現虧損。

數據顯示，其中14家銀行在併購完成後資本充足率出現惡化。這份數據梳理凸顯了北京在改善規模龐大、結構複雜的小銀行資產負債表方面所面臨的挑戰。多數中小銀行正遭受房地産行業流動性危機和經濟增速放緩的雙重沖擊。

佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）中國金融分析師張小溪（Xiaoxi Zhang）表示，如果壞帳不能被確認並核銷，僅靠併購重組無法減少壞帳數量，只能稀釋壞帳風險。地方銀行通常歸屬地方政府，如果合併和重組後的銀行仍無法消化這些壞帳，那麼地方政府極有可能再次出手救助。

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤今年10月在一場金融會議上表示，大陸將「穩妥有序推進中小金融機構兼併重組，壓縮數量、提升質量」。

路透今年2月基於監管文件和企業披露數據測算並報導，2024年期間，至少有290家大陸農村銀行和農村信用合作社被併入更大型的區域性銀行。

這些小型金融機構普遍被視為大陸金融穩定中的薄弱環節，尤其在欠發達地區，長期存在資產質量偏低、資本基礎薄弱以及公司治理問題。

凸顯這一挑戰的是，由山西省財政廳控股的區域性銀行「山西銀行」，在吸收了4家被地方官媒稱為「高風險村鎮銀行」的機構後， 2024年利潤暴跌逾90%。根據山西銀行4月發布的財務報告，該行不良貸款率在2024年升至2.5%，高於前一年的1.74%。

位於廣東省的區域性銀行東莞銀行，在2024年接管了兩家當地農村銀行後，全年淨利潤年減8.2%。東莞銀行4月發布的年報顯示，截至2024年底，不良貸款率由上一年的0.93%上升至1.01%。

與此同時，這一輪整合也引發了道德風險問題。一名國有銀行分行負責人表示，「一些弱勢機構乾脆『躺平』，等著被救助」，而相對健康的銀行卻被拖累。