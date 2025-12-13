提振社會信心！ 韓文秀：明年將根據形勢變化公布增量政策

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日表示，明年還將根據形勢變化公布實施增量政策。要協同發揮存量政策和增量政策的集成效應，推動經濟穩中向好。市場經濟很大程度上是預期經濟，要健全預期管理機制，做好經濟宣傳和輿論引導，及時回應市場關切，有效提振社會信心。

中國證券報報導，韓文秀在2025-2026中國經濟年會表示，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進，提質增效，加大逆周期和跨周期調節，切實提升宏觀經濟治理效能。

要繼續實施更加積極的財政政策。要保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。既著眼當前，用好用足政策空間，也為應對未來風險留有餘地，確保財政可持續。現在一些地方財政困難，要建立健全增收節支機制，增強地方自主財力，兜牢基層「三保」底線。

要優化支出結構，強化國家重大戰略的財力保障，推動更多資金資源投資於人，統籌用好政府債券資金，更加注重惠民生、擴內需、增後勁。要主動靠前發力，提高資金使用效率，推動儘快形成實際支出和實物工作量。要嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子。

同時，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。中央經濟工作會議強調，要把促進經濟穩定增長，物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕。促進社會綜合融資成本低位運行，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、物價總水準預期目標相匹配。

要著力暢通貨幣政策傳導機制，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，提升金融服務實體經濟的質效。要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，要增強宏觀政策取向一致性和有效性，強化系統觀念，將經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策，納入宏觀政策取向一致性評估，加強財政政策與金融政策協同，改革舉措與宏觀政策協同，確保各類政策措施同向發力，形成合力。