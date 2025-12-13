輝達H200不再吃香？白宮AI沙皇直言：大陸改用國產晶片 拚半導體自立

美國白宮掌管AI事務的負責人薩克斯（David Sacks）12日指出，大陸已經摸清美國允許其購買輝達AI晶片H200的策略，進而打算採用大陸國產半導體。

美國總統川普8日宣布將允許向大陸出口H200晶片，這正是薩克斯支持的對付華為等大陸科技巨頭的舉措之一，即將美國競爭對手引入大後方。但薩克斯坦承，他並不確定這招是否能奏效。

彭博報導，薩克斯引述自己看到的一篇報導說，「他們（大陸）拒絕了我們的晶片」 ，「顯然他們（大陸）不想要這些，我認為原因在於他們（大陸）想要實現半導體行業的自立。」

薩克斯是風險投資家，曾擔任 PayPal 的首席營運官（COO），並創立了 Yammer，該公司後來以 12 億美元被微軟收購。他還創立 Craft Ventures ，投資了 Airbnb 和 SpaceX 等公司，於今年1月加入川普政府。他認為，大陸希望扶持和補貼華為是不願接納H200晶片的關鍵原因。即使如此，他仍然為允許大陸獲得該晶片的決定辯護，稱它是「落後」技術，不再處於尖端之列。

薩克斯說，「大陸不接受它們，因為想扶持和補貼華為」，「這正是我們當初的盤算，賣給大陸不是最好的、落後的晶片，去搶佔華為的市場佔有率。但我認為大陸政府已經看穿了，所以才不允許。」

輝達發言人在聲明中表示，公司正繼續與美國政府合作為經過審核的客戶發放H200許可證；雖然目前還沒有可以公布的結果，但顯然過去3年過於寬泛的出口管制助長美國的外國競爭對手。

輝達CEO黃仁勳上周也曾表示，他不確定大陸是否會接受H200晶片；「我們不清楚。我們沒有頭緒」，「我們不能降低賣給大陸的晶片的性能，他們不會接受的。」

輝達已將大陸市場完全從預測中剔除，但黃仁勳曾估計該數據中心市場今年能創造500億美元營收。彭博行業研究的分析師則估計，H200晶片每年在大陸收入潛力為100億美元，但實現的前提是大陸同意接受。

大陸決策層據報正策劃一項總規模高達人民幣2000億元至人民幣5000億元的國產晶片行業資金支持項目；即使美國同意H200晶片出口大陸，北京也仍將支持華為和寒武紀等龍頭企業。