中共中央財辦副主任：明年既要擴大出口也要增加進口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口。路透
中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日表示，明年要堅持對外開放，推動多領域合作共贏，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。此外，要優化「兩新」政策（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）實施，給予地方更多自主空間。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的2025-2026中國經濟年會上介紹，開放是中國式現代化的鮮明標識，要穩步擴大制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍。2025年，大陸外貿展現出強大的韌性，實現了逆勢增長。明年要鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易，既要擴大出口，也要增加進口，推動外貿可持續發展。

韓文秀指出，今年以來，消費品「以舊換新」政策帶動相關商品銷售較快增長，新能源汽車市場滲透率11月已經接近60%，體育賽事、文化旅遊等消費火熱，下一步要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫，繼續提高城鄉居民基礎養老金，要以新需求引領新供給，以新供給創造新需求。

適應消費結構變化擴大優質商品和服務的供給，優化「兩新」政策實施，給予地方更多自主空間，要清理消費領域不合理的限制措施，釋放服務消費的潛力。大陸入境消費還有很大的增長空間，要優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。

韓文秀表示，要繼續縱深推進全國統一大市場建設，下更大的氣力推進解決拖欠企業帳款問題。繼續規範涉企執法行為，深入整治內卷式競爭，綜合運用標準引領、價格執法等監管手段，形成優質優價、良性競爭的市場秩序。要制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策，下更大的氣力推進解決拖欠企業帳款問題，堅決防止前清後欠。

