中共中央財辦副主任：2026年要促進居民收入增長和經濟增長同步

中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日表示，明年要保持經濟穩定增長，保持就業和物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。

日前召開的2025年的中央經濟工作會議，部署了2026年經濟工作的八項重點任務。堅持內需主導成為連續兩年經濟工作的首要任務，會議首次提出制定實施城鄉居民增收計畫。「居民收入增長和經濟增長同步、勞動報酬提高和勞動生產率提高同步」，是「十五五」時期經濟社會發展的主要目標。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的2025-2026中國經濟年會上介紹，做好明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，加大逆週期和跨週期調節，切實提升宏觀經濟治理效能。

繼續實施更加積極的財政政策。要保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，既著眼當前，用好、用足政策空間，也為應對未來風險留有餘地。

繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。要著力暢通貨幣政策傳導機制，加力支持擴大內需，要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

要增強宏觀政策取向一致性和有效性，加強財政政策與金融政策協同，改革舉措與宏觀政策協同，確保各類政策措施同向發力，形成合力。