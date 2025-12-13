韓文秀：陸今年GDP總量預計達人民幣140兆元左右 約合19.86兆美元

中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀13日表示，「十四五」規劃綱要所確定的20項主要指標即將順利完成，經濟總量連續跨過人民幣110兆元、人民幣120兆元、人民幣130兆元的臺階，今年預計達到人民幣140兆元元（約19.86兆美元、574兆元新台幣）左右。

韓文秀指出，這次中央經濟工作會議總結近年來的工作實踐，提出做好新形勢下經濟工作的規律性認識，就是要做到「五個必須」，分別是必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到放得活又管得好、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、必須以苦練內功來應對外部挑戰。

央視新聞報導，韓文秀在中國國際經濟交流中心舉辦的2025-2026中國經濟年會上介紹，近期國際貨幣基金組織、高盛等國際機構紛紛上調了今明兩年經濟增長的預測。回望「十四五」，大陸有效應對世紀疫情、脫鉤斷鏈、自然災害等超乎尋常的衝擊挑戰。經濟實力明顯壯大。

韓文秀介紹，一年來大陸經濟頂壓前行，向新向優發展，展現出了強大的韌性和活力。主要經濟指標表現好於預期，許多機構預測，全年經濟增長5%左右，大陸仍然是全球經濟增長的最大引擎。就業形勢總體穩定，外貿較快增長，出口多元化成效明顯，現代化產業體系建設加快推進。

此外新質生產力穩步發展，人工智慧、生物醫藥、機器人等研發和應用處在全球第一梯隊。改革開放邁出新步伐。縱深推進全國統一大市場建設，綜合整治內卷式競爭，光電等行業的供求關係和價格走勢出現積極的變化，資本市場交投活躍，國內外投資者信心增強，自主開放有序推進。安全、穩定、自信、包容的大陸形象展現在世界的面前。

韓文秀提出做好新形勢下經濟工作的規律性認識，就是要做到「五個必須」。一是必須充分挖掘經濟潛能。大國經濟的重要特徵是迴旋餘地大，內部可循環，能夠獨立自主、自立自強。大陸要進一步開拓視野，創新思路，努力在擴大消費和投資，發展科技和產業，促進城鄉融合、區域協調發展等方面，培育形成更多新的增長點，開闢發展的新空間。

二是必須堅持政策支持和改革創新並舉。當前大陸經濟發展中周期性、結構性、體制性問題相互交織疊加。沒有包治百病的靈丹妙藥，必須綜合施策，既要加強宏觀調控，減輕短期經濟波動，又要不失時機地全面深化改革，向改革要動力、要活力，推動經濟更多轉向內生增長。

三是必須做到放得活又管得好。放的目的是要破除影響生產力發展的體制機制障礙，而不是放任自流，一放了之。管的本質要求是建設社會主義法治經濟、信用經濟，規範市場秩序，要正確處理政府和市場的管理，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

四是必須堅持投資於物和投資於人緊密結合。經濟發展的最終目的是要實現人的全面發展，增進人民福祉。大陸既要擴大對實體經濟和科技創新的有效投資，又要加強人力資源開發，促進物質資本和人力資本積累相協調，做到投資於物和投資於人雙向賦能，相互促進。

五是必須以苦練內功來應對外部挑戰。面對國際風雲變幻和各種風險挑戰，必須堅定不移把自己的事情辦好，不斷做強、做優、做大實體經濟，全面增強自主創新能力，只有壯大自身的實力，才能在國際競爭與合作中掌握主動權和制高點。

中國經濟年會是由中國國際經濟交流中心主辦的年度經濟會議，目的研討大陸經濟發展趨勢和政策方向。