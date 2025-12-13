鎖定超10億人口消費市場 華為高階機再戰杜拜

在由蘋果和三星長期主導的中東高階手機市場上，華為正在奮力破局。華為日前在阿拉伯聯合大公國迪拜發布包括折疊手機Mate X7、開放式TWS耳機等系列產品。這是繼今年早些時候推出Pura 80系列後，在不到半年內，華為向中東市場發起的第二次高階市場衝鋒。

分析認為，杜拜並非普通戰場，它所在的波斯灣地區，是全球少數仍保持穩健增長的高價值市場。由於地理優勢，杜拜已成為輻射中東、北非乃至南亞超10億人口消費市場的戰略樞紐。

第一財經日報報導，Omdia中東非高級顧問Manish Pravinkumar表示，中東市場正逐漸成為大陸品牌在亞洲以外的關鍵增長支柱。大陸智慧手機品牌過去一年在中東市場呈現出差異化發展且整體態勢向好。但從當地高階市占來看，依靠著成熟的零售布局和品牌效應，蘋果和三星依然佔據著當地超過九成的市場。

根據調研機構Omdia最新發布的報告，2025年第3季，中東智慧手機市場出貨量達1510萬支，年增23%；其中阿拉伯聯合大公國市場年增13%，展現出強勁增長力。

對於華為而言，杜拜更是全球市場蛋糕中的「必爭之地」。在2019年之前，這裡曾是華為海外的主戰場之一，市占一度躍居中東地區第二。因此，重新奪取「全球高階市場」的認知高地，迪拜是繞不開的一站。

此次海外產品部署中，華為並沒有同步推出直板機，而是將折疊旗艦機Mate X7作為核心產品，對三星Galaxy Z Fold系列發起直接進攻。目前在大陸折疊市場中，華為的市場占比達到70%。根據華為官方數據，上一代產品Mate X6目前已在歐洲、中東、南美等30多個國家。

不過，破局之路仍然充滿挑戰。在分析機構看來，這次發布更像一場「壓力測試」。目前中東市場上，蘋果與三星在高階市場的優勢更為顯著，華為要實現突破，還需跨越品牌認知與生態壁壘雙重門檻。

Manish Pravinkumar指出，蘋果與三星主導著中東的高階手機市場。在500美元及以上的價格區間，蘋果佔據約46%的出貨量市占，三星以45%的市占緊跟在後。

他認為，能夠在成本控制、產品組合優化和服務差異化之間取得平衡的廠商，才更有機會在該地區逐步回升的市場環境中取得優勢。

除了手機的部署外，華為在中東的市場動作也在加快。今年上半年，在杜拜SAMENA領袖峰會上，華為提出區域智慧化轉型戰略並發布AI資料中心解決方案，從國家數字經濟夥伴的層面建立合作根基，而非僅是手機供應商。在業內看來，這步棋意在對接阿拉伯聯合大公國先前提出的「2030年AI戰略」。

隨後，在杜拜舉行的第三屆中東非洲生態峰會上，華為進一步與阿聯酋航空、音樂平台Anghami等本地龍頭展開合作，將鴻蒙系統、HMS能力轉化為具體的機票值機、城市服務、車載娛樂等本土化服務。這些合作本質上是在iOS和安卓的全球生態網路中，打造基於華為鴻蒙和HMS的當地語系化應用。

在分析機構看來，能提供更貼合本地生活需求的獨特服務，是補齊生態的重要一環。但如何讓國際版用戶獲得足以等同甚至超越安卓與iOS生態的、豐富且高品質的本土應用，是華為能否真正站穩高端的關鍵。

Manish Pravinkumar 認為，高階市場的突破，不能僅依靠旗艦產品的發布，還需要透過強化品牌、保持生態系統體驗一致性、建立深度的以舊換新合作體系以及制定系統化的產品試用與評測推廣方案來達成。如果手機品牌忽視高階體驗的構建，即便硬體設定具備競爭力，也難以轉化那些追求品質的潛在消費者。

不過，在他看來，中東市場既為大陸品牌提供了中階市場的增長空間，也帶來了高階及次高階市場的利潤機會，這一區域正逐漸成為大陸品牌在亞洲以外的關鍵增長支柱。但要獲得最後的成功，大陸廠商還需要做好長久的準備。