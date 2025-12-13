陸商務部公告：明年1月1日起對鋼鐵實施出口許可證制度

作為全球最大的鋼鐵生產國，中國大陸計劃從 2026 年開始實施許可證制度，以規範鋼鐵出口。路透社報導，此前，強勁的鋼鐵出口引發了全球日益高漲的保護主義反彈。

大陸商務部與海關總署昨傍晚發布公告，約300種鋼鐵產品的出口商必須根據出口合約和製造商提供的產品品質檢驗證明申請許可證。

公告指出，依據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國貨物進出口管理條例》《貨物出口許可證管理辦法》等法律、及行政規章，決定對《出口許可證管理貨物目錄（2025年）》進行調整，其中=將部分鋼鐵產品納入目錄。

依據目錄，共有非合金生鐵、合金生鐵、直接從鐵礦還原的鐵產品等共300項鋼鐵項目，實施出口許可證制度。

公告規定，對外貿易經營者出口前述貨物，應憑貨物出口合約、生產商開立的產品品質檢驗合格證明申領出口許可證。商務部及受商務部委託的省級地方商務主管部門及部分副省級城市商務主管部門依分工簽發許可證。而公告自2026年1月1日起執行。

路透報導稱，此前一天，市場曾有傳言稱北京可能正在計劃採取此類行動。該部在 2024 年底曾表示，一份包含43個商品類別的清單──包括小麥、玉米、煤炭和原油，在2025 年需要獲得出口許可。

對於公告的此一措施，大陸「中國鋼鐵工業協會」在其微信號上發文表達支持，協會表示，鋼鐵是工業的基礎原材料，也是中國重要的出口品類之一。 2025 年 1-10 月，累計出口各類鋼鐵產品 747.4 億美元。在滿足海外需求的同時，中國鋼鐵產品還積極參與國際供應鏈分工與合作，對於提升大陸鋼鐵行業國際化水平具有重要意義。

協會稱，當前，國家將鋼鐵產品納入出口許可證管理，是引導鋼鐵產品規範出口、進而推動鋼鐵行業高質量發展的重要舉措，有利於維護世界鋼鐵供需格局與貿易平衡，彰顯中國負責任大國的形象。

路透社報導稱，一些分析師淡化了短期內對鋼鐵出口的潛在影響，表示獲得必要的許可證並不難。一位不願透露姓名的上海分析師表示：「雖然短期影響有限，但此舉為未來可能更嚴格的監管奠定了基礎。」

報導稱，自 2023 年以來，中國的鋼鐵出口表現出驚人的韌性。 2025年前11 個月的出口量年增 6.7%，達到 1億772 萬公噸，使全年總量有望創下歷史新高。