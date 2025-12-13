快訊

晤韓產業通商部長 王文濤：加快推進中韓自貿協定二階段談判

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）12日在北京會見南韓產業通商部長金正官（左），雙方圍繞落實兩國元首重要共識，加快推進中韓自貿協定第二階段談判。大陸商務部
大陸商務部部長王文濤12日在北京會見南韓產業通商部長金正官，雙方圍繞落實兩國元首重要共識，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，推動中韓經貿合作提質升級等交換意見。。

大陸商務部官網發布，王文濤表示，雙方要加快談判，爭取早日達成一致，開闢新賽道、打造新引擎，積極促進新興領域合作，鼓勵支持地方經貿合作，深化產供鏈及貿易投資合作，並要加強在世貿組織、亞太經合組織、區域全面經濟夥伴關係協定等框架下合作，共同維護自由貿易與多邊主義。

金正官指出，韓方願意與中方共同落實好兩國元首重要共識，加強貿易救濟領域對話溝通，並支持中方作為東道主舉辦2026年亞太經合組織系列會議。

韓聯社報導，這是繼2018年之後，南韓產業部長官時隔7年，再次單獨訪陸會見大陸商務部部長。會上，雙方重點就上月兩國元首舉行會談時涉及的經貿合作議題後續措施進行討論。雙方一致認為，要延續兩國關係在元首會談契機下出現的回暖勢頭，並為改善民生經濟作出實質性貢獻。

兩國商定為推動貿易規模增長和擴大相互投資加強合作，為此積極利用雙邊、多邊會議機制實現部長級溝通常態化。雙方還討論在借首腦會談之機簽署的「關於韓中加強服務貿易交流與合作的諒解備忘錄」基礎上擴大服務貿易的方案。

此外，兩國將儘快召開韓中自由貿易協定（FTA）聯合委員會會議，檢查自貿協定落實情況並研究改進方向，同時加快服務和投資領域談判進度。兩國商定建立新的地方合作模式，即南韓將對華地方合作從沿海地區擴大至中西部和內陸地區，中方將向新萬金派遣投資考察團。

雙方將通過出口管制對話，積極利用通用許可制度，支持稀土等關鍵礦產貿易順利進行。雙方商定在司局級經貿渠道間建立例行協商機制，以避免貿易救濟措施引發不必要的摩擦。兩國重申以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制尤為重要，並將在亞太經合組織（APEC）、「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）框架下繼續深化合作。

會議結束後，雙方簽署了「南韓產業通商部與中國商務部2026年度重點合作事項」文件。

經貿 南韓 大陸商務部

