因應大陸強勁需求 輝達擬提高H200產量

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
川普日前宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口大陸，打破拜登政府時期的晶片出口管制政策。路透
市場傳出，由於大陸企業對H200晶片的需求強烈，輝達已告知大陸客戶，由於訂單超過目前的產能，該公司正評估增加強大的 H200 AI 晶片的產能。

一位晶片行業人士表示，已有大陸大廠準備下單近10萬片H200，但大陸大廠願意買，是因為AI 開發人員已經適應輝達軟體開發平台CUDA架構，H200可以做到隨插即用，這是大陸國產晶片短期內難以企及的優勢。而輝達不單單想要搶回大陸市占，同時也想清掉H200的庫存。

IT時報報導，H200進入的核心吸引力，並非硬體性能，而是背後根深蒂固的輝達CUDA生態。上述行業人士指出，已有大陸大廠準備下單近10萬片H200，但大陸大廠願意買，還是因為H200可以做到隨插即用。CUDA架構透過十多年累積，已形成從開發工具到應用場景的完整閉環，成為AI訓練的「基礎設施」，這是國產晶片短期內難以企及的優勢。

路透10日報導，字節跳動與阿里巴巴等多家大陸大企業，本周與輝達洽談購買H200晶片的事宜，而且渴望大量訂購這款晶片。不過這種吸引力僅局限於少數頭部企業。

當前大陸AI算力需求呈現明分層趨勢。從事大模型訓練的大廠屈指可數，且普遍囤積了HBM顯存等關鍵物料，H200可作為現有算力集群的補充；占市場多數的中小型廠商主攻推理場景，對高階算力需求有限；政府和特定垂直行業的雲服務商和客戶，則依然會堅定採用國產算力晶片。

上述行業人士表示，先前透過各種通路流入的H200等輝達晶片，已能滿足其需求，H200難以形成新的增量市場。現有國產晶片如華為昇騰910B、910C已量產，在成本允許的情況下，已可實現有效推理，並與輝達A系列對標。而H200入華的審批和採購流程至少需要2至3個月，這代表短期需求仍將傾向於國產晶片。

不過，從中長期來看，市場細分化趨勢可能出現。尤其是大陸國產晶片的量產環節仍受掣肘。今年10月，寒武紀發布的第3季財報出現營收與淨利潤雙下滑，多家券商分析認為，這與中芯國際產能受限密切相關。寒武紀在某次公告中也特別提到「面臨供應鏈穩定性風險」。

上述人士稱，假設沒有政策限制，H200最早應在2026年第1季或第2季初大規模進入大陸市場。但大陸政府迄今尚未批准H200晶片相關採購，目前仍有變數。

根據兩名消息人士及另一位知情人士，大陸官員10日召開緊急會議，將決定是否開放進口H200晶片。

美國總統川普9日表示，美國政府將允許輝達出口H200處理器至大陸，其中25%營收將上繳政府。

