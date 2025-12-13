快訊

回應吳志中訪以色列 陸使館：敦促以方切實恪守一個中國原則

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
中國大陸駐以色列使館回應我外交部次長吳志中訪以。圖為中、以國旗在北京天安門城樓前飄揚。 俄羅斯衛星通訊社
中國大陸駐以色列使館回應我外交部次長吳志中訪以。圖為中、以國旗在北京天安門城樓前飄揚。 俄羅斯衛星通訊社

據大陸駐以色列大使館微信公眾號，對於我外交部次長吳志中密訪以色列，陸駐以使館發言人以答記者問方式表示，中方一貫堅決反對建交國同中國臺灣地區開展任何形式的官方交往。中國駐以色列使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹「臺獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號

記者問， 據報導，臺灣「外交部次長」吳志中近期祕密訪問以色列。請問中方對此有何評論？ 使館發言人答稱， 臺灣是中國的一個省，沒有什麼「外交部」。中方一貫堅決反對建交國同中國臺灣地區開展任何形式的官方交往。中國駐以色列使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。

他表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，臺灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」

發言人稱，臺灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。我們再次敦促以方切實恪守一箇中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹「臺獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。

