全球擴張步伐加快！ 小鵬在馬國設廠生產電動車

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蔚來、小鵬等中國造車新勢力自研智駕晶片將流片。圖為小鵬汽車旗艦店。聯合報資料照片
大陸造車新勢力之一的小鵬汽車12日宣布，已與馬來西亞EP Manufacturing Bhd（EPMB）達成合作協議，計畫於2026年在馬來西亞啟動電動汽車量產。這也將是小鵬汽車在大陸、印尼以外的第三個生產基地，代表全球擴張步伐加快。

路透報導，小鵬汽車在聲明中表示，將利用EPMB現有的產能和已規劃的擴建專案在馬來西亞生產電動車，並稱此次合作是“進入馬來西亞市場最有效、互惠互利的方式」。

EPMB是馬來西亞一家上市的汽車製造與零部件生產商，主要生產塑膠和鋁製車身部件等。EPMB去年與大陸長城汽車達成協議，在馬來西亞組裝生產長城汽車的電動車及SUV等多款車型。

小鵬汽車在聲明中指出，目標是將馬來西亞打造成在東協更廣泛的右舵車市場擴張的戰略基地。不過聲明沒有透露小鵬汽車與EPMB合作的具體產量和車型細節。

馬來西亞正成為中國汽車製造商在東南亞的又一個製造中心。大陸最大的電動車製造商比亞迪8月宣佈，計畫在霹靂州建設一座電動車組裝廠。規模較小的電動汽車製造商零跑汽車（Leapmotor）也將在吉打州古倫的斯特蘭蒂斯（Stellantis）工廠開始組裝。

小鵬汽車今年前11個月的總銷量為39.1萬輛，年增156%。同期海外交付量幾乎翻了一番，達到3.9萬輛。

大陸持續的價格戰給中國電動車製造商帶來巨大壓力，它們將目光投向海外市場，以提升盈利能力。它們也在加大當地語系化生產力度，以減輕貿易壁壘的影響。

小鵬汽車今年7月在印尼開始組裝X9車型，這是小鵬汽車首個海外生產基地。

加拿大汽車零件製造商麥格納（Magna）9月宣布，將在位於奧地利格拉茨的工廠生產小鵬汽車的純電動車型，將幫助這家大陸企業，規避歐盟對大陸電動車徵收的關稅。麥格納還將在同一個格拉茨工廠生產廣州汽車集團的Aion V車型。

適度寬鬆貨幣政策 陸11月底M2-M1剪刀擴大

中國人民銀行12日公布，今年前11個月，大陸社會融資規模增量累計為33.39兆元（人民幣，下同），超過去年全年。11月末...

遏制傾銷？中國大陸將對鋼鐵產品實施出口許可證管理

全球不滿中國鋼鐵產能過剩廉價傾銷之際，中國今天公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。行業媒...

大陸考慮新的晶片行業資金支持 規模最高至2兆元

大陸衝刺晶片產業發展，傳出正在考慮一項新的資金計畫以支持國產晶片的使用，從而實現在關鍵技術領域的自主可控並減少對外的依賴...

公布明年金價上漲三情境 世界黃金協會：最樂觀可漲30%

世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，當前金價已基本反映市場對宏觀經濟的主流預期，而2026年黃金價格走勢或...

AI影響勞動市場？上海交大學者：「替代」與「創造」並存

人工智慧（AI）快速滲透各產業之際，其對勞動市場的衝擊與機會引發討論。上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘指，AI...

