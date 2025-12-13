聽新聞
陸人民幣貸款增速下滑 11月僅年增6.4%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行12日公布11月主要金融數據，11月廣義貨幣（M2）年增8%，社會融資年增8.5%，人民幣貸款年增6.4%。美聯社
中國人民銀行昨（12）日公布11月主要金融數據，11月廣義貨幣（M2）年增8%，社會融資年增8.5%，人民幣貸款年增6.4%，專家分析，目前M2及社會融資增速保持在8%左右，相比之下，人民幣貸款增速略低一些，主因房地產及傳統信貸大戶需求回落。

第一財經報導，中長期來看，貸款增速回落是經濟新舊動能轉換在金融領域的反映，房地產、地方融資平台等信貸投放主力等傳統信貸大戶需求回落；另一方面，新的經濟增長由投資驅動轉向消費驅動，但居民日常消費多依賴自有資金，相關融資需求較少；科技創新等新動能領域往往與股權融資更適配，對信貸資金依賴度也不高。

人行旗下金融時報分析，舊的信貸缺口難以被新的信貸需求完全填補，導致當前貸款增速出現趨勢性放緩，這也是經濟向高質量發展轉型在信貸領域的反映。

人行數據顯示，11月末，M2餘額人民幣336.99兆元，年增8%，增速遜於預期的8.2%，較10月末收窄2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額人民幣112.89兆元，年增4.9%，增速較10月末的6.2%收窄。11月末的M2-M1剪刀差是3.1個百分點，較上月的2個百分點有所擴大。

M2-M1剪刀差擴大通常反映經濟活力不足，資金沉澱在定期存款中，未有效轉化為消費和投資。

