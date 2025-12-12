快訊

AI影響勞動市場？上海交大學者：「替代」與「創造」並存

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海交通大學安泰經濟與管理學院12日下午舉辦「人工智慧時代的勞動與勞動者」論壇，聚焦AI技術對勞動市場的影響，以及勞動者在技能升級上的因應方向。圖為上海交通大學安泰經管學院特聘教授陸銘。記者謝守真／攝影
上海交通大學安泰經濟與管理學院12日下午舉辦「人工智慧時代的勞動與勞動者」論壇，聚焦AI技術對勞動市場的影響，以及勞動者在技能升級上的因應方向。圖為上海交通大學安泰經管學院特聘教授陸銘。記者謝守真／攝影

人工智慧（AI）快速滲透各產業之際，其對勞動市場的衝擊與機會引發討論。上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘指，AI對就業影響並非單向替代。雖入門職位受衝擊、招聘放緩，但整體失業率未因AI上升，且技術同時創造研發、維護與新型輔助性工作，並促進小眾技能市場形成。

「人工智慧時代的勞動與勞動者」論壇12日由上海交通大學安泰經濟與管理學院主辦，聚焦AI技術對勞動市場的影響，以及勞動者在技能升級上的因應方向。

陸銘在會上指，當前這個時代常被視為「人類最後一次工業革命」，我們不知道是否真的是最後一次，但其顯著特點是人工智慧與巨量資料的推進。他稱，AI兼具物質資本與人力資本的特性，既有類似知識累積的人力資本屬性，也具備機器折舊的物理特徵，對經濟學理論是巨大挑戰。

談及AI對就業的衝擊，陸銘引用8月發表的一份新研究指，企業招聘需求在2020至2021年明顯放緩，尤其入門職位下降更快，導致外界形成「AI時代對年輕人不利」的擔憂。不過，他提醒僅以計量資料推論未必能看清全貌。

他提到，經濟學人（The Economist）關注此話題已久，今年其一篇文章指AI尚未顯著推升失業率，且正在創造新機會。據文章引用的統計，受AI影響程度最高的15%勞動者，過去三年失業率僅升0.3%；反之，暴露度最低的15%勞動者，失業率反而升近1%，顯示AI影響度與失業變化並無直接對應關係。

他並指，近期矽谷出現的科技業裁員，可能與疫情期間程式設計、線上服務需求過度擴張有關，是典型的周期回調，而非AI直接替代的結果。以醫療、社會保險等與AI關聯較弱的行業為例，相關專業職務仍持續增長。

陸銘稱，技術進步對就業的不確定性一直存在，從汽車問世時對馬車與從業者的衝擊，到電腦普及後對會計等工作的替代，這一輪AI討論並非新議題。他將AI到就業的影響分為四個主要管道（替代、創造、互補、收入），其中他針對「替代」稱，部分標準化、可程式化、或具危險性的工作會被機器取代，如原需大學生才能完成的部分程式開發工作，如今高中或大專程度即可完成，反映技術降低技能門檻。

但陸銘也指，AI同時在創造新的就業。其一，AI本身需要研發、維護與銷售，相關企業呈現大量用工場景。其二，AI使部分過去無法實現的工作成為可能，如深海或高危作業因機器介入而產生新的輔助性職位。其三，AI促進供需匹配，帶動更多小眾技能的服務需求，如二手平台上興起的技能服務，就反映因科技降低成本後才可能形成的市場。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘12日指，AI對就業影響並非單向替代。雖入門職位受衝擊、招聘放緩，但整體失業率未因AI上升，且技術同時創造研發、維護與新型輔助性工作，並促進小眾技能市場形成。記者謝守真／攝影
上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘12日指，AI對就業影響並非單向替代。雖入門職位受衝擊、招聘放緩，但整體失業率未因AI上升，且技術同時創造研發、維護與新型輔助性工作，並促進小眾技能市場形成。記者謝守真／攝影

