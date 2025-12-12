快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

聽新聞
0:00 / 0:00

遏制傾銷？中國大陸將對鋼鐵產品實施出口許可證管理

中央社／ 台北12日電
中國大陸今天公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。（路透）
中國大陸今天公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。（路透）

全球不滿中國鋼鐵產能過剩廉價傾銷之際，中國今天公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。行業媒體指出，產品幾乎涵蓋全產業鏈，此舉將降低出口，緩解國際貿易摩擦，但對鋼鐵業衝擊巨大，將被迫加速升級，淘汰落後產能。

中國是全球最大鋼材出口國，根據中國海關總署統計，今年前11月，中國鋼材出口總量突破1億噸大關，來到1億771.7萬噸，年增6.7%，創歷史新高。與此同時，中國遭多國祭出反傾銷調查，開徵反傾銷稅。

中國商務部、海關總署12日下午聯合公告，對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。

公告說，對外貿易經營者出口上述貨物，應憑貨物出口合約、生產商開具的產品品質檢驗合格證明向商務部或地方商務主管部門申領出口許可證，自2026年1月1日起執行。

綜合「鋼鐵與經濟研究」、「清悅數據」發文分析，被納入出口許可證管理的目錄共包含300項海關商品編號，覆蓋了從上游原材料到下游製成品的幾乎全鋼鐵產業鏈產品。其中，高耗能產品共127個，占比達 42.5%。

文章稱，此舉標誌著中國鋼鐵出口政策將從「自由出口」正式轉向「主動調控、憑證管理」的新階段。官方緊急出手，並非簡單限制出口，而是旨在優先保障國內供應鏈穩定與製造業成本，倒逼產業向高端化、綠色化升級，並系統應對潛在的國際貿易摩擦。

文章分析，短期將造成中國鋼鐵業出口減少、流程拉長、成本上升，不利中小型、初級產品的鋼廠，加劇國內供過於求。但將推動產業升級，倒逼企業減少低附加值產品出口，轉向高端產品研發，並優化產能結構，限制高耗能產品出口，加速落後產能淘汰。同時可以保障國內供應，減少碳排放。

文章並稱，透過有序管控出口，可減少國際市場對中國鋼鐵惡性競爭的指控，促使國際鋼鐵市場供需關係重構，提升中國鋼鐵在國際市場的定價話語權。

鋼鐵業自媒體「鋼界說」還提到，一旦實施更為嚴格的出口許可制度，對於近年鋼鐵業氾濫的「買單出口」是大利空。「買單出口」是指透過偽造或購買其他進出口公司通關單證進行外貿出口的違法行為，目的包括逃稅、逃費、逃匯、逃證等。

文章分析，實施出口許可，短期將造成市場「急凍」，在政策細則不明朗的初期，出口商和海外買家必然會陷入觀望，簽新訂單的意願急劇下降，可能導致未來1至2個月的鋼材出口訂單量出現顯著下滑。

「鋼界說」指出，中長期影響將取決於出口許可制度的具體設計，包括審批尺度、額度分配以及分配對象，必將深刻影響國內外的供需平衡、鋼廠戰略乃至全球鋼鐵貿易格局。

海關 反傾銷 產業鏈

延伸閱讀

全球極限體能鋼鐵大賽 地主林力瑋3兄弟都是國手

全球極限體能鋼鐵大賽明盛大登場 國內好手全力捍衛主場榮譽

運錩技術精進 毛利率成長

全球極限體能鋼鐵賽中市將登場 參加者可抽機票

相關新聞

適度寬鬆貨幣政策 陸11月底M2-M1剪刀擴大

中國人民銀行12日公布，今年前11個月，大陸社會融資規模增量累計為33.39兆元（人民幣，下同），超過去年全年。11月末...

遏制傾銷？中國大陸將對鋼鐵產品實施出口許可證管理

全球不滿中國鋼鐵產能過剩廉價傾銷之際，中國今天公告，將從2026年1月1日起對300項鋼鐵產品實施出口許可證管理。行業媒...

公布明年金價上漲三情境 世界黃金協會：最樂觀可漲30%

世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，當前金價已基本反映市場對宏觀經濟的主流預期，而2026年黃金價格走勢或...

AI影響勞動市場？上海交大學者：「替代」與「創造」並存

人工智慧（AI）快速滲透各產業之際，其對勞動市場的衝擊與機會引發討論。上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘指，AI...

中國大陸定調內需主導經濟 2026將擴大國家補貼消費

中共中央經濟工作會議10至11日在北京舉行，部署明年經濟工作，提出首要任務是「堅持內需主導，建設強大國內市場」，其中提到...

海基會前進金門、新加坡辦台商座談 強調不會建議企業「要怎麼做」

海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉9日至11日前到新加坡出席亞洲台商聯合總會的會議，並再度搭橋舉辦大陸台商與亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。