適度寬鬆貨幣政策 陸11月底M2-M1剪刀擴大

中國人民銀行12日公布，今年前11個月，大陸社會融資規模增量累計為33.39兆元（人民幣，下同），超過去年全年。11月末，廣義貨幣（M2）餘額336.99兆元，年增長8%；人民幣貸款餘額271兆元，年增6.4%，體現適度寬鬆貨幣政策。

數據顯示，2025年11月末社會融資規模存量為440.07兆元，年增8.5%，2025年前11個月社會融資規模增量累計為33.39兆元，比去年同期多3.99兆元。結合前值計算，11月新增社融2.49兆元。

11月末人民幣貸款餘額271兆元，年增6.4%。前11個月人民幣貸款增加15.36兆元。11月新增貸款3,900億元。

第一財經引述市場人士分析，目前社會融資規模、M2增速保持在8%左右，相比之下，貸款增速略低一些，體現多元化融資方式對銀行貸款的替代，也與地方化債和中小銀行改革化險的下拉作用有關。

中長期來看，貸款增速回落是經濟新舊動能轉換在金融領域的反映。房地產、地方融資平台等信貸投放主力等傳統信貸大戶需求回落；另一方面，新的經濟增長由投資驅動轉向消費驅動，但居民日常消費多依賴自有資金，相關融資需求較少；科技創新等新動能領域往往與股權融資更適配，對信貸資金依賴度也不高。

11月末，廣義貨幣（M2）餘額336.99兆元，年增8%，增速遜於預期的8.2%，較10月末收窄2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額112.89兆元，年增4.9%，增速較10月末的6.2%收窄。11月末的M2-M1剪刀差是3.1個百分點，較上月的2.0個百分點有所擴大。

業內專家表示，目前社會融資規模和M2增速比名義GDP增速高出約一倍，體現適度寬鬆的貨幣政策狀態。貨幣政策和財政政策的協調配合十分重要，可以共同支持穩增長、調結構。從國際經驗看，在居民實際可支配收入一定的情況下，財政資金更多用於支持居民消費，對於拉動內需的作用更為明顯。

澎湃新聞報導，光大證券此前預估，考慮到去年M1超季節性增長墊高基數，M2增量則低於往年同期，結合對於信貸、社融預測情況，預計今年11月M1增速延續第4季以來高位回落態勢，M2增速運行則相對穩定，M2-M1剪刀差小幅走闊。