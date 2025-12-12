海基會前進金門、新加坡辦台商座談 強調不會建議企業「要怎麼做」

海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉9日至11日前到新加坡出席亞洲台商聯合總會的會議，並再度搭橋舉辦大陸台商與亞洲台商的座談，相關情況據羅文嘉12日透露，反應熱烈幾乎是「欲罷不能」，但對於台商布局調整，他強調，海基會不會建議任何企業「要怎麼做」，只會提供資訊給台商根據自己的產業特性做判斷。

羅文嘉12日在例行背景說明會上指出，去年亞洲台商總會在馬來西亞就邀請海基會參加，去年是海基會「第一次把大陸台商跟亞洲台商搭起一座橋梁跟平台，讓它們彼此認識、交流」，辦完後大陸台商反應熱烈，今年跟亞總陳總會長討論後，安排更多大陸台商前往參加，一共20幾位，與亞洲20個會員國台商，總共5、600位參加三天會議，其中一天會議是海基會與亞洲台商總會共同策會主辦，主題是「地緣政治風險」以及「台商全球布局新契機」，進行兩輪座談討論，「反應熱烈，幾乎是欲罷不能，出乎我意料之外」。

整體狀況，他指出，這幾年因中美貿易戰、川普2.0、供應鏈等因素，使得大陸台商、全球台商都要面臨新的地緣政治帶來的機會與風險。他透露，事前沒跟外界太多說明，也是因為「希望事情能順利進行」、「避免變數」。除此之外，兩周前羅文嘉也曾率團到金門，邀請大陸福建省不同地方台商會長跟幹部20餘人在金門座談，羅文嘉說，「談的也是類似題目」，一個下午的座談「反應也很熱烈」。

羅文嘉指出，針對台商，過去海基會例行性每年三節在台舉辦餐敘、團拜或座談會，今年在此基礎上增加更多彈性、靈活聚會，「根據每個場域不同，讓大家更開放、更自由談出大家問題，海基會扮演橋樑角色，把大家意見彙整，以及把政府政策和大家溝通」。在陸生、陸配等服務上，也有諸多座談等活動。他說，兩岸在對岸政治主張下，「很多我們希望有的交流、希望有的互相了解，因為對岸政治立場、脅迫而停止，這非常可惜，但海基會不會因為這些政治力量而放棄這方面努力，還是花很多時間希望促進雙方了解」。

至於台商、陸生在座談中談了什麼？羅文嘉說，海基會不希望給任何人帶來困擾，基於工作倫理，所以不能詳細轉述他們的看法與意見。但羅文嘉也強調 ，客觀上，第一大陸內需經濟、消費非常緊縮；第二生產過剩，內需市場不斷殺價，同時對外進行傾銷；第三大陸投資數額這一年來不斷下降；第四大陸主要大企業獲利跟過去比較也大為衰退。

而本報詢問，羅文嘉曾說大陸的台商「已經撤退的差不多了」，舉辦這些活動後是否有感受到大陸台商想出走或者東南亞台商想前進大陸？供應鏈上，不同區域台商偏向脫鉤斷鏈還是各區域合作？對此他回應，留著或繼續離開應該留給每個企業自行判斷，海基會不會建議任何產業或企業「你要怎麼做」，只會提供宏觀資訊、微觀個案資訊供參考，給企業根據自己產業特性做判斷。「希望台商能一本過去有的韌性跟靈活，靈活是隨時因應局勢變動調整，韌性是不管你怎麼來我都有辦法應付」。