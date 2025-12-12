快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

中國大陸定調內需主導經濟 2026將擴大國家補貼消費

中央社／ 台北12日電
人民幣示意圖。路透
人民幣示意圖。路透

中共中央經濟工作會議10至11日在北京舉行，部署明年經濟工作，提出首要任務是「堅持內需主導，建設強大國內市場」，其中提到優化「兩新」政策實施。專家預估，這意味中國明年將繼續舉債補貼消費，而且額度與範圍還會增加。

所謂「兩新」政策，是指「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。

據陸媒第一財經，為了促進消費，中國在2024年發行人民幣1500億元（約新台幣6600億元，下同）超長期特別國債資金用於消費品以舊換新，也就是老百姓口中的「國補」。由於當年實施效果不錯，2025年中國加碼發行3000億元超長期特別國債資金用於消費品以舊換新，「國補」額度較2024年倍增。

中央經濟工作會議表示要優化「兩新」政策後，市場多樂觀預估明年「國補」額度可望加碼至5000億元。

報導指出，「國補」政策也在不斷優化。2025年「國補」在2024年基礎上擴圍，新增手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品和微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲（電子鍋）等4類家電產品等。

根據中國商務部發布，今年1至11月，消費品以舊換新帶動相關商品銷售額超過2.5兆元，惠及超過3.6億人次。其中，汽車以舊換新逾1120萬輛，家電以舊換新逾1億2844萬台，手機等數位產品購新補貼逾9015萬件，電動自行車以舊換新逾1291萬輛，家裝廚衛「煥新」逾1.2億件。

多名專家表示，2026年「國補」額度可在2025年基礎上適度增加，並繼續優化資金投向領域，增加服務消費等，以進一步發揮財政資金帶動消費，帶動產業轉型升級、提振經濟。

界面新聞引述粵開證券首席經濟學家羅志恆說，「以舊換新」有必要從對耐用消費品的補貼轉向對服務消費的補貼，能夠避免耐用消費品的消費透支效應，還能促進服務業繁榮和相應就業改善。

此外，羅志恆提到，要盡可能擴大對支持服務消費的行業範圍，減少對特性行業的選擇，增強普惠性，避免對市場配置資源的扭曲效應。補貼額度分配盡可能根據各地實際需要，避免部分區域額度過剩、部分區域額度稀缺並存。

人民幣 財政

延伸閱讀

美國非投等債 喜迎利多

期貨商論壇／永續期 避險操作

中國商務部：若日方一意孤行 將採取反制措施

日追加預算靠大幅舉債！東大名譽教授嗆高市「亡國內閣」與網友交鋒

相關新聞

中國大陸定調內需主導經濟 2026將擴大國家補貼消費

中共中央經濟工作會議10至11日在北京舉行，部署明年經濟工作，提出首要任務是「堅持內需主導，建設強大國內市場」，其中提到...

海基會前進金門、新加坡辦台商座談 強調不會建議企業「要怎麼做」

海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉9日至11日前到新加坡出席亞洲台商聯合總會的會議，並再度搭橋舉辦大陸台商與亞洲...

川普放行H200晶片 市場預期陸企將大量採購但「保持低調」

美國總統川普8日宣布將批准輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片H200出口中國。市場人士表示，中國的AI訓練目前仍然...

2026APEC高官會深圳舉行 通過「建立亞太共同體，促進共同繁榮」主題

據大陸外交部網站，2025年12月11日至12日，2026年APEC非正式高官會在廣東省深圳市舉行，拉開APEC「中國年...

「假小米投訴真小米」 山東村官仿雷軍賣小米被封號… 網炸鍋

山東威海一名村支書馮玉寬近日在視頻中模仿小米公司董事長雷軍的營銷方式賣農產品小米，被小米投訴「醜化小米高管形象」後被封號...

激活消費 北京續推「國補」 優化「兩新」政策

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京召開，為2026年宏觀政策定調。會議明確，明年將延續並優化大規模設備更新與消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。