川普放行H200晶片 市場預期陸企將大量採購但「保持低調」

中央社／ 台北12日電
川普宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口中國大陸。（路透）
美國總統川普8日宣布將批准輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片H200出口中國。市場人士表示，中國的AI訓練目前仍然依賴輝達晶片，預計中國企業將大量採購但保持低調。

川普宣布上述消息後，外電日前引述消息人士披露，阿里巴巴、字節跳動等中國科企巨頭有意大量採購，但仍待北京「開綠燈」，與此同時也對輝達的供貨情況有所疑慮，因此開始接觸輝達尋求說明。

綜合路透社、香港明報報導，消息人士表示，H200在訓練AI方面的能力優於中國同類產品。中國算力和數據中心供應商超雲數字技術集團的張宇春表示，中國的AI訓練目前仍然依賴輝達晶片，預計中國公司將大量採購但保持低調。

報導引述熟悉輝達供應鏈的消息人士透露，輝達重點關注最先進的Blackwell晶片和即將上市的Rubin晶片，以致目前H200的產能非常有限。

另據美國科技媒體The Information，中國政府要求阿里巴巴、字節跳動、騰訊等科技巨頭評估對H200的需求。消息人士說，當局希望鼓勵華為等中國國產晶片，正權衡批准進口H200的利弊，可能需要企業提交採購申請並進行審查。

川普放寬H200晶片出口限制前，輝達可以合法出口到中國的最先進晶片型號是H20，性能不到H200的兩成。

路透社分析百份招標和學術文件指出，不少中國頂尖的大學、數據中心以及與中國軍方有關的實體，也曾試圖透過各種管道採購H200晶片。

報導說，輝達獨家推出的軟硬體整合技術CUDA（Compute Unified Device Architecture）讓GPU（圖形處理器）轉變成通用性高性能運算引擎，配合一系列工具構成一套強大的生態，在AI、高性能運算等領域形成接近壟斷地位，全球數百萬名AI工程師幾乎都是「原生CUDA使用者」。

H200 川普 字節跳動

