2026APEC高官會深圳舉行 通過「建立亞太共同體，促進共同繁榮」主題

據大陸外交部網站，2025年12月11日至12日，2026年APEC非正式高官會在廣東省深圳市舉行，拉開APEC「中國年」序幕。大陸外交部副部長馬朝旭出席會議並致詞。會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建立亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先合作領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。

馬朝旭表示，習近平主席在韓國慶州APEC會議上指出，中方願以擔任明年東道主為契機，同各方攜手構建亞太共同體，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數位經濟、人工智慧等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更好造福亞太人民。

他表示，習近平主席重要演講為2026年主辦APEC會議及APEC合作指明了方向，提供了根本遵循。中方願同各方一道，朝著建設亞太共同體目標再出發，加強亞太經濟合作，釋放亞太成長潛力，共同開創亞太發展的新時代。

與會各方高度讚賞中方推動亞太共同體建設的努力，表示願積極支持中方主辦2026年APEC會議，共同推動APEC「中國年」圓滿成功，為促進亞太和世界經濟成長作出新貢獻。