英國RR航空發動機在大陸首家合資維修公司開業 拚9年後每年大修250台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
BAESL開業後預計能提供800至1000個高端職缺。（新華社）
BAESL開業後預計能提供800至1000個高端職缺。（新華社）

英國知名航空發動機製造商Rolls-Royce在大陸首家合資的航空發動機維修公司「北京航空發動機維修有限公司」（BAESL），已於10日正式投入運營，標誌大陸與英國在航空發動機高端維修領域的合作實現重大進展，將為當地創造800至1000個高端技術職缺。

綜合新華社與「羅爾斯羅伊斯」消息，英國勞斯萊斯公司（Rolls-Royce，簡稱RR，陸稱羅爾斯羅伊斯、羅羅）全球第四家、大陸首家合資航空發動機維修公司「北京航空發動機維修有限公司」（BAESL）10日在北京的首都機場臨空經濟區天竺綜保區正式開業並投入運營，標誌著雙方在航空發動機高端維修領域的合作實現重大進展。

儀式現場有北京市政府、英國駐北京大使館、供應商代表等數百人出席，大陸民用航空華北地區管理局向BAESL正式頒發維修許可證，首台客戶送修發動機也正式亮相，隨後，發動機大修主廠房等首次向公眾亮相。

BAESL由中國國際航空股份有限公司與RR公司共同出資成立，雙方各占股50%。該公司位於天竺綜保區，總建築規模約5.9萬平方公尺（約等於1.8萬坪），工廠內高端數控磨削設備、螢光檢測設備、立式數控磨床、平衡機等先進設備已完成調試。現場工作人員介紹，部分設備調試水準係國際領先。

目前，RR為大陸航司超過500架商用飛機提供動力，其遄達系列發動機（Trent）廣泛裝備於世界寬體機隊，在中國大陸的交付量占該系列全球交付總量的約20%。雙方的合作，不僅為國航的機隊提供更可靠、高效的維修支援，也將助力RR實現其2030年全球維修產能提升的戰略目標。

BAESL計畫自2026年起，陸續推出遄達700、遄達XWB-84及遄達1000等主流型號發動機的大修服務，並穩步擴大產能，預計到2034年實現年大修250台發動機的目標，將為當地創造800至1000個高端技術職缺。BAESL工程副總經理金凱還提到，大陸的地方政府為企業發展提供了極具吸引力的激勵和保障，這是BAESL能在短短3年完成從籌備到開業的重要因素。

此前在2022年，在中國國際服務貿易交易會上，國航與RR簽署合作協定。2024年底園區主廠房建築封頂。2025年7月首台培訓發動機進場。

大陸目前有多達500架飛機使用RR發動機。圖為BAESL廠內的一架發動機。（圖／取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）
大陸目前有多達500架飛機使用RR發動機。圖為BAESL廠內的一架發動機。（圖／取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）
BAESL公司坐落於北京首都機場的臨空經濟區天竺綜保區。（圖／取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）
BAESL公司坐落於北京首都機場的臨空經濟區天竺綜保區。（圖／取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）

北京 高端 英國

