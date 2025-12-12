明基醫院12日起招股集資31億　22日港股掛牌

佳世達科技（2352-TW）旗下、經營大陸民營綜合醫院明基醫院（02581-HK） ，12日至17日進行招股，擬發行6700萬股，每股發售價介乎9.34至11.68港元（新台幣37元到47元），最多集資7.82億港元（新台幣31億元）。明基醫院每手500股，一手入場費5898.9港元（約新台幣2.4萬元），預計12月22日上市。

明基醫院表示，集資所得款項淨額約74.3%，將用於擴建及升級現有醫院；16%用於尋找潛在投資及併購機會；8%用於升級「智慧醫院」；1.8%用於營運資金及一般企業用途。

香港經濟日報報導，明基醫院大股東是系統代工廠佳世達，持有明基醫院約95%股權。被問及上市後，如何與母企產生協同效應，明基醫院執行長蕭澤榮表示，佳世達的資金、實力雄厚，上市後能在大型設備採購及醫療設施升級等方面，提供充裕支持，強化醫院競爭力。

明基醫院於2024年底在江蘇蘇州、南京營運兩家醫院，總建築面積達40萬平方公尺，配備1,850張病床，擁有超過1,000名醫師團隊，其中39位來自台灣與海外。2024年門診人次超過200萬，住院手術超過2.2萬例。

蕭澤榮表示，未來將擴大現有醫院營運規模，提升服務能力，也會進行外部擴展。對於早前投資廣西貴港醫院20%股份，他表示考慮進一步增持，亦看好河南及越南、緬甸、泰國等東南亞市場發展機會，已展開初步評估。

明基醫院這次引入基石投資者，包括被稱為台灣生技股王的禾榮科技（7799-TW）、合富中國（603122-CN）、股權投資公司蘇州戰興投3家公司，合共認購總金額達3990萬美元，假設以每股中位招股價10.51港元計算，可認購股份為2955萬股，約佔緊隨全球發售完成後已發行股份的9.47%。

明基醫院於今年4月通過上市聆訊（上市前進行全面評估的過程），但未進行招股，直至11月申請失效，11月中旬再次遞表後，12月初再度上載聆訊後資料集。對於為何時隔多月才啟動招股，明基醫院財務長江哲旻解釋，因應港股市況波動，公司一直等待最佳上市時機，認為現在是最合適的時機。