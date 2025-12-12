APEC深圳會議首場活動正式舉行 21個經濟體參與

大陸方面今年10月在南韓宣布明年主辦APEC的城市在深圳，而近日作為明年的東道主，大陸主辦的首場活動已經開始，包含我方在內的21個經濟體都有參與。

據央視新聞12日消息，2026年亞太經合會（APEC，陸方稱亞太經合組織）「非正式資深官員會議」（ISOM，陸方稱非正式高官會）當日上午在深圳開幕。這是大陸擔任2026年APEC東道主主辦的首場活動。高官會的主要任務是負責執行領導人和部長會議的決定，審議各委員會、工作組和秘書處的活動，籌備部長級會議、領導人非正式會議及協調實施會議後續行動等事宜。

稍早在11日會議已開始舉辦，南方日報報導，11日上午，主題和優先領域研討會在深圳福田香格里拉酒店舉行，來自21個經濟體的30餘名代表與專家學者參會。大陸外交部國際經濟司司長、2026年亞太經合會高官會副主席白天發表主旨演講。

深圳廣電旗下深視新聞提到，白天表示，亞太經合會的研討會不僅為APEC未來的合作提供指導方針，還激發了亞太地區長期合作的靈感，「回顧過去四十年，我們有理由為亞太地區取得的顯著成就感到自豪」。白天說，當前，世界經濟面臨錯綜複雜的變局和動盪，單邊主義和保護主義抬頭，亞太發展也面臨更多不確定性，「在這場較量中，如何推動合作發展至關重要，也是亞太經合組織中國2026年重點關注的話題」。

按APEC會議慣例以及2025年南韓主辦的做法，非正式資深官員會議包括：主題和優先領域研討會、非正式高官會全會、歡迎晚宴及參訪活動。ISOM會議主要目的是推動APEC各方就明年APEC會議有關計畫和安排集思廣益、達成一致，確定主辦經濟體的工作計畫、籌備工作和會議日程表。

11日晚間，此次會議在深圳舉行歡迎晚宴，21個APEC成員經濟體高官及代表，APEC秘書處、工商諮詢理事會、觀察員代表，以及專家學者共聚一堂。大陸外交部副部長馬朝旭、中共廣東省委常委王曦出席活動並致辭。王曦表示， 2026年APEC領導人非正式會議在深圳舉辦，將讓世界透過深圳、透過廣東，看到一個堅定不移擴大開放的中國，看到一個致力於推動亞太和全球合作共贏的中國。

對我於方參與的情況，外交部11日表示我國循例由APEC資深官員、外交部國際組織司司長偕同仁出席，「目前並無發生打壓情事，我代表團將密切注意相關發展，妥慎因應」。同日稍早陸委會則表示台灣是APEC正式成員，有權參加APEC各項活動，陸委會也會協助外交部做出一些建議。