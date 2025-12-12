快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威跟進英國指控中國網路攻擊 陸使館籲獨立判斷莫隨英國起舞

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
挪威國旗。 取自美國之音
挪威國旗。 取自美國之音

據中國駐挪威大使館微信公號11日晚間消息，大陸駐挪威使館新聞發言人就挪追隨英炒作所謂「中國網路攻擊」發表談話表示，近日，挪外交部在X平台發帖，追隨英方炒作所謂「中國網路攻擊」，中方對此堅決反對。他表示，若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

近日，英國政府宣布對兩家中國公司實施制裁，理由是這兩家公司對英國及其盟友發動網路攻擊，並聲稱其行為與中國政府有關。兩家受制裁公司分別為四川安洵資訊科技有限公司及永信至誠科技集團股份有限公司。英國政府稱，安洵因攻擊全球80多個政府和私企IT系統並支持他人策劃實施惡意網路活動而受到制裁。至誠科技受制裁則因控制和管理一個秘密網絡，並為他人實施網路攻擊提供技術支援。目標包括英國公共部門的IT系統。

而挪威外交部也在12月10日在X平台上發帖稱，挪威與英國一樣，對某些中國資安公司的惡意網路活動深表關切。呼籲所有聯合國會員國遵守聯合國關於國家在網路空間負責任行為的框架。

大陸駐挪威使館發言人對此表示，英方蓄意誣衊中國並對中國實體進行非法單邊制裁，性質十分惡劣，中方已向英方提出嚴正交涉。中方堅決反對並依法打擊駭客活動，堅決反對出於政治目的散播假訊息。中國是網路攻擊的最大受害者，多次遭受來自美、英等五眼聯盟和北約成員國的網路攻擊，證據確鑿。若挪方真心關注網路安全，理應明辨是非，獨立作出判斷，而非隨他國起舞，污衊抹黑中國。

他表示，網路安全是全球共同挑戰。中方敦促挪方摒棄雙重標準，停止跟風炒作，以負責任和建設性態度，與中方共同維護網路空間和平、穩定和繁榮。

網路攻擊 挪威 中方

延伸閱讀

諾獎得主馬查多潛逃挪 威謝美軍協助…矢言將返國

英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

每日8罐能量飲喝出問題 英國男中風後左側「永久麻痺」

馬查多未能親領諾貝爾和平獎 10幾個小時後冒險抵挪威

相關新聞

挪威跟進英國指控中國網路攻擊 陸使館籲獨立判斷莫隨英國起舞

據中國駐挪威大使館微信公號11日晚間消息，大陸駐挪威使館新聞發言人就挪追隨英炒作所謂「中國網路攻擊」發表談話表示，近日，...

港中古屋成交量 4年新高

香港文匯報報導，香港樓市漸有起色。中原地產11日表示，截至11月，香港今年一手私宅成交達1.88萬宗，料全年有望突破2萬...

陸今年經濟成長預期 多家國際機構上修

近日多家國際機構密集上調2025年中國經濟增速預期。其中，世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行分別上調0.4、0.2...

陸新能源汽車 滲透率破6成

2025年12月首周，大陸新能源汽車市場迎來歷史性突破！據大陸乘聯會數據顯示，12月1-7日大陸全國乘用車新能源零售滲透...

全島封關倒數 海南旅遊熱度高漲

海南自貿港全島封關運作進入7天倒計時，海南旅遊市場熱度高漲。

陸11月汽車銷量創新高 首次突破340萬輛 新能源車滲透率逼近六成

中國汽車工業協會（中汽協）公布，11月大陸汽車單月銷量342.9萬輛，首次超過340萬輛，創歷史新高。累計今年前11個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。