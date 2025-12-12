全島封關倒數 海南旅遊熱度高漲
海南自貿港全島封關運作進入7天倒計時，海南旅遊市場熱度高漲。
中國在線旅遊平台同程旅行數據顯示，海南自貿港正式啟動全島封關運作後的首個周末（12月20日至21日），包括三亞、海口等多個城市的度假酒店熱門房型已售罄，熱銷房型以親子房和海景套房為主。
中新社報導，海南自貿港將於12月18日啟動全島封關運作，封關後更加優惠的貨物「零關稅」政策將進一步提升海南在冬季避寒遊以及購物遊市場的吸引力。其中，作為封關後的首個節假日，2026年元旦假期的海南旅遊熱度引發關注。
同程旅行數據顯示，截至2025年12月10日，2026年元旦假期的三亞酒店搜索熱度同比增長超過200%。從假期航線熱度看，以三亞鳳凰國際機場為目的地的十大始發地城市分別為北京、成都、上海、哈爾濱、瀋陽、廣州、西安、鄭州、長春、濟南。
隨著海南自貿港全島封關帶來的入境旅遊便利化提升，首爾、曼谷、新加坡、墨爾本、莫斯科預計成為12月18日至12月31日從三亞鳳凰國際機場入境海南旅遊的五大熱門客源地。
