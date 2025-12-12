快訊

陸新能源汽車 滲透率破6成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸新能源汽車的滲透率進入60%時代。圖為電動車車主在四川省一高速服務區充電樁充電。 （中新社）
大陸新能源汽車的滲透率進入60%時代。圖為電動車車主在四川省一高速服務區充電樁充電。 （中新社）

2025年12月首周，大陸新能源汽車市場迎來歷史性突破！據大陸乘聯會數據顯示，12月1-7日大陸全國乘用車新能源零售滲透率達62.2%，廠商新能源車批發滲透率更高至64.3%，標誌著大陸新能源汽車滲透率正式邁入60%時代。

快科技報導，2025年11月，新能源乘用車滲透率已達59.3%，反映出新能源汽車市場持續增長的勢頭，也為12月突破60%奠定基礎。從全年數據看，1-11月新能源乘用車累計零售1147.2萬輛，同比增長19.6%，超過傳統燃油車的1001萬輛（同比下降6%）。

滲透率的躍升，離不開自主品牌的強勢引領。11月自主品牌新能源車滲透率高達79.6%，意味著每賣出10輛自主品牌汽車，就有8輛是新能源車型。

隨著新能源購置稅優惠政策的延續，不限號的便利性，以及充電基礎設施持續完善，預計未來新能源汽車市場將繼續保持穩健增長。

有分析稱，新能源車滲透率提升得益於純電和插混車型共同增長，同時行業促銷趨於理性，價格秩序改善，進一步促進市場接受度。‌

