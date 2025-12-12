陸今年經濟成長預期 多家國際機構上修

近日多家國際機構密集上調2025年中國經濟增速預期。其中，世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行分別上調0.4、0.2、0.1個百分點。

新華社報導，多家機構表示，儘管面臨衝擊，中國經濟展現了顯著韌性。世界銀行12月11日發布最新一期中國經濟簡報，相較上期簡報，對2025年中國經濟增速預期上調0.4個百分點。

世界銀行表示，從全年來看，中國經濟表現好于年初預期。中國政府更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支撐了國內消費和投資。同時，中國出口市場更加多元化，為保持出口韌性提供了支撐。

12月10日，國際貨幣基金組織表示，預計2025年中國經濟增速將達5%，較今年10月發佈的《世界經濟展望報告》上調0.2個百分點。當日，亞洲開發銀行表示，得益於中國出口的韌性表現和財政政策持續發力，決定對2025年中國經濟增速預期上調0.1個百分點。

對於中國經濟增長前景，世界銀行中國首席經濟學家米麗莎認為，長期來看，中國經濟增長潛力仍相當高。通過加強科技創新、提高資源分配效率等，中國將繼續提高生產力水平。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，中國正在通過一系列有針對性的措施擴大內需，包括加強社會保障體系、增加養老支持和發放育兒補貼、綜合整治「內卷式」競爭等，這有助於提高中期增長前景。中國正在擁抱新的增長模式，相信中國經濟未來可以實現更強勁的增長。