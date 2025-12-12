快訊

專家看趨勢 十五五開局 優化產業 壯大科技新動能 大陸列核心要務

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

大陸正處於科技發展的關鍵轉型期，按照此前四中全會十五五規劃建議，明確提出「以科技自立自強推動新質生產力」，因此預計十五五將推動產業結構優化，壯大科技新動能，將人工智慧（AI）、量子科技、6G通訊等前沿領域列為國家發展核心動能。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊提到，即使有觀點認為靠「新質生產力」帶動，但「新質生產力」只是代表一個新科技，任何一個新科技引用時，組織調整有沒有跟著調整，社會的接受度跟擴散，才是真正關鍵。

因此劉孟俊認為，大陸對AI投資還是會繼續，除了AI，新質生產力還提到關注生物科技。美國食品藥物管理局（FDA）規定，一款新藥上市必須要先做動物實驗，然後就是一、二期人體實驗，時間長且燒錢。但大陸只需三到五年就可以開發出新藥，無形當中吸引很多新創企業到大陸，讓企業上市，大陸將來可能會變成生物科技重鎮，繞道超車，改變遊戲規則。

全國工業總會大陸處處長黃健群指出，即使大陸強調科技自主創新，但「理想很豐滿，現實很骨感」，科技自主創新效果沒有那麼快，而且美國即使美中協議暫時和緩，但科技封鎖、制裁清單還是繼續施行，代表甚至可能十年都沒有辦法完全解決這個問題。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，大陸全心全力要處理電動車、太陽能、電池、鋼鐵、家電五大內捲產業。其中電動車跟太陽能是重災區。由於大陸各地都有電動車市場，零件取得容易，而且各地方政府公車和計程車採用自家電動車在保護市場，電動車未來的成長遇到瓶頸，沒辦法再大幅提升。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，像電動車、太陽能、鋰電池、風電等，都面臨到內捲問題，所以大陸要整頓內捲，否則會扼殺、衝擊經濟，對企業的獲利會產生很大的影響。

