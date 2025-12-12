十五五開局年 陸中經會拍板經濟工作基調 內需主導做好八任務

明年是大陸「十五五（2026到2030年）」規劃開局之年，大陸昨（11）日召開年度的中央經濟工作會議（中經會），由中共總書記習近平主持。會議定調，明年要堅持內需主導等八項重點任務，繼續更積極財政政策，統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭，增強居民和企業的獲得感。

中經會是中共最高規格的年度經濟會議，目的在總結當年經濟工作、分析國內外經濟形勢，並為來年的經濟發展制定總體規劃和政策基調。

學者表示，考慮到明(2026)年是「十五五」開局之年，且中經會提到確保十五五「開好局、起好步」，預計2026年大陸經濟（GDP）增長目標可能還是會設定在5%左右，財政赤字率延續擴張態勢，且必須要依賴消費拉動經濟增長。

然而，在面臨投資下滑及房產市場風險等挑戰下，大陸2026年經濟增長仍充滿隱憂，國際相關組織與外資投行均認為，大陸位於「經濟周期底部」，如果沒有強效的調控手段，走出經濟周期至少需要等到2026年底。因此將明年大陸經濟增長目標數值定在5%以下，例如高盛、大摩、野村定在4.8%，瑞銀定在4.5%。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊表示，今（2025）年大陸的經濟成長可以達到5%，是因為出口帶動，但明年是否有同樣條件帶動是一個大問號。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，明年大陸經濟由於還有很多不確定因素，不太可能持續透過外貿出口拉動，因為供應鏈已經發生變化，所以只能靠投資跟消費。

劉孟俊認為，中經會提到擴大內需，因為科技投資和出口，兩個條件未必穩定，而內需又分成兩種，內需消費和內需投資。內需投資端看民企有沒有信心。另外一個是家計部門（Household）願不願意進行消費，面臨兩個問題，一個是現在就業沒那麼穩定，另外一個是財富有沒有增加，但大陸這兩個條件不見了。

張五岳提到，由於大陸民間的儲蓄率遠高過投資跟消費，所以要激化民營企業的投資，這可以從大陸今年5月20日通過第一部的民營企業促進法，就是想極力的能夠促進民企投資。

中經會確認明年八項重點任務中，首要任務就是「堅持內需主導，建設強大國內市場」。並提出要深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫。同時提到要推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，有效激發民間投資活力，高品質推進城市更新。

對外開放包括，有序擴大服務領域自主開放、海南自由貿易港建設，推動共建「一帶一路」高質量發展，推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定等，風險則提及房市、地方債務等。