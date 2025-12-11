快訊

陸版輝達上市狂飆七倍 摩爾線程逼近人民幣千元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

有陸版輝達之稱的摩爾線程上市僅五個交易日，11日股價狂飆至人民幣941元，單日大漲28%，累計五天漲幅高達七倍，市值突破人民幣4,400億元。

華爾街見耳報導，大陸「國產GPU第一股」的摩爾線程，在登陸上海科創板後的短短五個交易日，正在以驚人的漲幅重新定義市場的估值邏輯與造富效應，股價距離千元大關僅差6.26%，約人民幣60元的差距。

若以人民幣114.28元的發行價計算，該股上市以來累計漲幅已達723%。對於極少數能夠中籤並持有至今的投資人而言，單籤潛在獲利已超過人民幣41萬元。這一表現不僅使其成為近期資本市場最耀眼的明星股，也凸顯資金對稀有科技標的的極度追捧。

在AI算力需求爆發與國產替代進程加速的雙重背景下，摩爾線程的高溢價反映市場對國產全功能GPU的極高預期。

11日晚間，摩爾線程發布風險提示公告，警示投資者警惕估值過高和非理性炒作風險。

公司表示，將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。摩爾線程強調，今年1-9月公司營業收入人民幣7.85億元，虧損7.24億元。公司預計全年將虧損7.3億元至11.68億元。

摩爾線程的上市堪稱年內A股市場的一場資本盛宴。公司此次IPO公開發行7000萬股新股，募集資金淨額達人民幣75.76億元，使其成為今年募資規模最大的科創板新股。

摩爾線程在12月5日上市首日股價即暴漲468%，開盤十分鐘內一度沖至688元，全天換手率超過85%。

摩爾線程被視為國產晶片的重要力量，2025年上半年，公司營收超95%由AI智算業務貢獻，境內營收占比超99%。2025年前三季，公司營收7.85億元，年增181.99%。然而，公司仍處於高投入期，同期研發費用支出達8.61億元，仍為虧損狀態。

與其他單純聚焦AI加速晶片的國產廠商不同，摩爾線程的核心競爭力在於「全功能GPU」的定位。摩爾線程公司董事長、曾在輝達任職全球副總裁的張建中表示，公司基於自研的MUSA架構，率先實現在單晶片上同時支援AI計算、圖形渲染、物理模擬及視頻處理的能力。

張建中表示，科研與智慧化時代對計算平臺的需求正在打破邊界，摩爾線程致力於打造相容國際主流生態的通用型計算加速平臺，使開發者能以較低成本利用自有代碼資源。這種軟硬一體的佈局旨在構築深護城河。

