股價飆升723%後 摩爾線程發布風險公告：短期或存在回調風險

摩爾線程作為大陸的「國產GPU第一股」，自12月5日登陸科創板以來，股價持續飆升。截至12月11日收盤，摩爾線程股價最高達人民幣941.08元（下同），單日漲幅28.04%，距離千元股僅約60元差距，上市5個交易日累計漲幅達723%，公司總市值達4,423億元。由於市場高度追捧，使摩爾線程成為近期大陸資本市場焦點，公司在11日晚發出公告提醒投資者注意風險。

科創板日報指出，摩爾線程於12月11日晚發布股票交易風險提示公告指，公司近期股價漲幅較大，顯著高於相關指數，可能存在段期上漲過快出現的下跌風險。公告表示，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售需經過產品認證、客戶導入及量產供貨等環節，均存在不確定性。

公告提醒，若新產品在市場競爭中未取得優勢，或遇技術迭代滯後、市場需求低於預期、關鍵客戶導入失敗或流失、量產供貨困難等情況，將對公司整體經營業績及財務狀況造成不利影響。

公告同時強調，摩爾線程基於自主研發的MUSA架構，將保持較高研發投入和持續產品迭代。摩爾線程並指，目前新產品和新架構均處於在研階段，量產及產生收入仍需一定時間。與部分國際巨頭相比，公司在綜合研發實力、核心技術積累及產品客戶生態等方面仍存在一定差距。公司目前新產品和新架構均處於在研階段，量產及產生收入仍需一定時間。

華爾街見聞形容，摩爾線程的上市堪稱大陸年內A股市場的一場資本盛宴，並指此次其IPO公開發行7,000萬股新股，無老股轉讓，扣除發行費用後的募集資金淨額達75.76億元，使其成為年內募資規模最大的科創板新股。投資者反應熱烈，摩爾線程首日股價即暴漲468%，開盤十分鐘內一度衝至688元。