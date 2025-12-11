上市以來漲超700% 摩爾線程：新產品量產仍需一定時間

擁有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」稱號的摩爾線程，11日晚發布股票交易風險提示，稱公司於2025年12月5日在上海證券交易所科創板上市，截至2025年12月11日，公司股票收盤價格較發行價格漲幅為723.49%，公司股票價格漲幅較大。公司股價漲幅顯著高於科創綜指、科創50等相關指數漲幅。

摩爾線程在公告中表示，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售尚需要經過產品認證、客戶導入、量產供貨等環節，均存在不確定性。新產品在市場競爭中未能取得優勢，或遭遇技術反覆運算滯後、市場需求不及預期、關鍵客戶導入失敗或流失、量產供貨困難等不利情形，將對公司的整體經營業績和財務狀況產生不利影響。

盤面上，摩爾線程11日大漲28.04%，股價報收人民幣941.08元，總市值為人民幣4423億元。上市僅5個交易日，該股已累計大漲超700%。如果投資者中簽摩爾線程新股且能持有至今，按收盤價計算，單簽浮盈將超過人民幣40萬元。

摩爾線程9日發布消息稱，12月19日至20日，摩爾線程首屆MUSA開發者大會（MUSA Developer Conference）將在北京中關村國際創新中心拉開帷幕。摩爾線程董事長張建中，將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並發佈新一代GPU架構、推出涵蓋產品體系、核心技術及行業解決方案的完整佈局，分享多領域落地案例與生態建設進展。

業績方面，2025年前9月，營收為人民幣7.85億元，虧損人民幣7.24億元。公司預計2025年虧損人民幣11.68億元至人民幣7.3億元。