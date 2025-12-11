快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

上市以來漲超700% 摩爾線程：新產品量產仍需一定時間

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為摩爾線程於2024中國移動全球合作夥伴大會上的展位。摩爾線程官網
圖為摩爾線程於2024中國移動全球合作夥伴大會上的展位。摩爾線程官網

擁有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」稱號的摩爾線程，11日晚發布股票交易風險提示，稱公司於2025年12月5日在上海證券交易所科創板上市，截至2025年12月11日，公司股票收盤價格較發行價格漲幅為723.49%，公司股票價格漲幅較大。公司股價漲幅顯著高於科創綜指、科創50等相關指數漲幅。

摩爾線程在公告中表示，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售尚需要經過產品認證、客戶導入、量產供貨等環節，均存在不確定性。新產品在市場競爭中未能取得優勢，或遭遇技術反覆運算滯後、市場需求不及預期、關鍵客戶導入失敗或流失、量產供貨困難等不利情形，將對公司的整體經營業績和財務狀況產生不利影響。

盤面上，摩爾線程11日大漲28.04%，股價報收人民幣941.08元，總市值為人民幣4423億元。上市僅5個交易日，該股已累計大漲超700%。如果投資者中簽摩爾線程新股且能持有至今，按收盤價計算，單簽浮盈將超過人民幣40萬元。

摩爾線程9日發布消息稱，12月19日至20日，摩爾線程首屆MUSA開發者大會（MUSA Developer Conference）將在北京中關村國際創新中心拉開帷幕。摩爾線程董事長張建中，將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並發佈新一代GPU架構、推出涵蓋產品體系、核心技術及行業解決方案的完整佈局，分享多領域落地案例與生態建設進展。

業績方面，2025年前9月，營收為人民幣7.85億元，虧損人民幣7.24億元。公司預計2025年虧損人民幣11.68億元至人民幣7.3億元。

人民幣 業績 客戶

延伸閱讀

輝達開發「位置驗證」技術　可望遏阻晶片走私

台積電斷電不怕！尖點等4強創天價、定穎投控爆量助陣 PCB 逆勢突圍

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢

相關新聞

股價飆升723%後 摩爾線程發布風險公告：短期或存在回調風險

摩爾線程作為大陸的「國產GPU第一股」，自12月5日登陸科創板以來，股價持續飆升。截至12月11日收盤，摩爾線程股價最高...

陸汽車月度產量創歷史新高 中汽協喊話內需市場有所改善

中國汽車工業協會（中汽協）11日最新數據顯示，大陸11月汽車產銷分別完成353.2萬輛和342.9萬輛，按月增長5.1%...

收緊數位資產監管！陸企赴港RWA業務急凍 諮詢量2個月大降9成

全球數位金融競賽持續升溫，香港今年積極推動數位資產發展，然而，在此同時，近期大陸企業赴港布局現實世界資產（Real Wo...

上市以來漲超700% 摩爾線程：新產品量產仍需一定時間

擁有「大陸版輝達」、「國產GPU 第一股」稱號的摩爾線程，11日晚發布股票交易風險提示，稱公司於 2025年12月5 ...

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

美國總統川普宣布允許輝達H200人工智慧晶片對陸出口，大陸工信部傳出在此之前已首度將華為、寒武紀等大陸本土企業研發的AI...

歐洲監管趨嚴！華為法國工廠完工空置 傳考慮出售

在歐洲對中資企業的態度愈發審慎之際，大陸科技公司華為正在評估其位於法國東部的新建工廠未來方向。外媒引述知情人士指，受歐洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。