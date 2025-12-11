陸汽車月度產量創歷史新高 中汽協喊話內需市場有所改善

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國汽車工業協會（中汽協）11日最新數據顯示，大陸11月汽車產銷分別完成353.2萬輛和342.9萬輛，按月增長5.1%和3.2%。月度產量首次超過350萬輛，創歷史新高。中汽協喊話，汽車內需市場在政策組合效應推動下有效改善，相關會議精神和政策文件釋放積極信號。

快科技報導，乘用車內銷方面，11月乘用車大陸銷量241.4萬輛，按月增長1%，按年下降6.5%。傳統燃料乘用車大陸銷量98.9萬輛，比去年同期減少22.1萬輛，按月下降2.4%，按年下降18.3%；1-11月，乘用車大陸銷量2186萬輛，按年增長9.8%。傳統燃料乘用車大陸銷量1014.5萬輛，比去年同期減少11.2萬輛，按年下降1.1%。

合資板塊在11月表現不一。大陸乘聯分會最新數據顯示，11月主流合資品牌零售49萬輛，按年下降19%，按月下降6%。德系品牌零售市佔率14.0%，按年下降1.6個%；日系品牌零售市佔率11.7%，按年下降0.7%；美系品牌市場零售市佔率5.7%，按年下降0.7%；韓系品牌市場零售市佔率0.9%，按年上升0.2%。

中汽協表示，展望全年，汽車內需市場在政策組合效應推動下有效改善，新動能加快釋放，對外貿易呈現出較好韌性，汽車產銷量全年有望再創歷史新高，實現「十四五」圓滿收官。相關會議精神和政策文件釋放出積極信號，有助於提振發展信心、穩定市場預期、全鏈條擴大汽車消費，為實現「十五五」良好開局打下堅實基礎。

乘聯分會秘書長崔東樹預估，12月的新能源車零售應該很強，受今年新能源車車購稅免稅到期，明年買車多5個點車購稅的政策影響，消費者年末購車緊迫感更強，因而選擇車型更考慮提車進度。消費者受購車環境氣氛因素牽制很大，由於熱銷車型的購買排隊，很多消費者轉而購買平銷車型，這就推動了車市消費熱度持續上升。

不過乘聯會此前公佈的數據也顯示，大陸乘用車市場11月零售222.5萬輛，按年減少8.1%、按月減少1.1%，是2023年以來11月零售銷量首次出現負增長。大陸乘聯會強調，考量到今年前期增長較快，以及去年11月的超高基數，總體走勢仍是相對正常的。

「金九銀十」是大陸汽車市場的傳統銷售旺季，彭博指出，在通常的旺季出現罕見下降，是因為汽車製造商的折扣未能彌補以舊換新補貼政策終止帶來的影響。

