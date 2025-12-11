快訊

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸工信部傳出在此之前已首度將華為、寒武紀等大陸本土企業研發的AI處理器，納入政府認可供應商名單。路透
美國總統川普宣布允許輝達H200人工智慧晶片對陸出口，大陸工信部傳出在此之前已首度將華為、寒武紀等大陸本土企業研發的AI處理器，納入政府認可供應商名單，意味大陸國產AI晶片正式邁入「官方採購體系」。

英國《金融時報》報導，新版採購清單尚未正式對外公布，但部分政府機構與國有企業已收到相關指導文件，要求在資訊系統升級、數據中心建設與行業大模型專案中，優先評估國產AI晶片與整機方案。

業界認為，這是在外部技術封鎖與出口管制壓力升級下，北京為了加速推進關鍵技術自主可控，以政府需求支撐本土算力生態發展。

陸媒《快科技》表示，在原先涵蓋的國產CPU處理器、OS操作系統等品類之外，AI晶片是首次加入其中。雖然上述消息尚未得到官方證實，但是大陸的政策導向毫無疑問是十分清晰的，國產替代勢不可擋。

快科技強調，對於阿里巴巴、騰訊等私營企業，為了維持競爭力，仍然會不可避免地使用NVIDIA等國外硬體，但只要國產硬體、生態逐漸成熟，重心自然會慢慢轉移。

香港經濟日報指出，大陸一直努力擺脫對美國技術的依賴，並推動本土AI晶片發展。華為一直加強研發其Ascend系列AI產品，並使用大規模晶片集群，嘗試獲得與輝達相媲美的性能。阿里巴巴、騰訊、百度等大陸網路巨頭則是一直利用禁令前囤積的輝達晶片，結合國產半導體，開發出先進的產品模型。

針對H200人工智慧晶片獲准出口大陸，字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買，不過另一方面，大陸政府則傳出仍將限制大陸企業取得和使用H200晶片，以推動本土AI晶片研發。

H200 美國 北京 晶片 人工智慧 華為

