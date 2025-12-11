Meta策略大轉變？轉向閉源模型 新模型Avocado訓練借助阿里Qwen蒸餾

彭博報導，美國科技巨頭Meta的開源時代，要结束了。知情人士指，Meta的人工智慧（AI）轉向閉源模式，據悉訓練模型的工具包括阿里巴巴的通義千問（Qwen）。

報導稱，「Avocado」由Meta新任首席AI長、28歲Alexandr Wang所領導的TBD Lab負責，訓練過程中使用多個第三方模型進行蒸餾，除包括用Qwen模型進行蒸餾優化，還使用谷歌的Gemma、OpenAI的gpt-oss等多家公司。知情人士透露，該模型或以「閉源」形式發布，即Meta可嚴格控制並出售存取權限。知情人士並稱，原先內部預期Avocado模型可能於今年底發布，最新計畫則調整為2026年第一季推出。

另，Meta執行長祖克柏已親自參與日常工作，推動公司策略轉向研發可變現的AI模型。Meta發言人指，模型訓練「按計畫進行，沒有出現實質進度變化」。但內部文件顯示，該模型在複雜推理任務與跨模態生成能力上仍需數月優化。

界面新聞稱，透過蒸餾學習從強大的模型中提取知識在AI領域很常見，不過Meta曾經高調宣稱開源、試圖建立自己的AI生態，如今轉向借鑒多家行業對手的模型，多少有點「打臉」。

報導並指，祖克柏去年對Llama系列表現自信，但今年內部人士與產業專家認為公司策略「依然無序」。Llama 4 的問題成為策略調整的催化劑，引發人事震盪。Meta今年以143億美元引進Scale AI創辦人Alexandr Wang團隊，又延攬前GitHub執行長Nat Friedman及ChatGPT聯合創辦人趙晟佳。而Meta首席營收長John Hegeman 將離職，其職務由Andrew Bocking接手；商業AI部門負責人Clara Shih也將離職。

CNBC則提到，祖克柏當時曾預期Llama將成為「業界最先進」模型。但今年年初財報會議後，Llama在Meta內部的地位逐漸下降。知情人士指，Meta正轉向研發下一代前沿模型，代號Avocado，且可能採取與過去不同的專有（非開源）路線，或將採收費形式。

彭博認為，此舉代表祖克柏立場的變化，因其今年初曾表示擔憂大陸模型可能受審查影響，且多次呼籲政府支持美國科技企業。祖克柏已指示公司遠離開源模式。

至於在外部競爭上，谷歌上月推出Gemini 3，OpenAI更新GPT-5，Anthropic也在11月發表Claude Opus 4.5。分析人士認為，主要AI開發者在不同任務上各有強項，但維持領先都需要持續高額投入，而這些支出大多流向輝達（Nvidia）的GPU。輝達執行長黃仁勳在上季法說會點名多個大型客戶，但未提及Llama。有業界人士分析，認為Meta在AI競爭中的地位將取決於Avocado是否取得突破。