快訊

陸中央經濟工作會議：擴大內需、堅持創新驅動 實施更積極財政政策

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共中央總書記習近平。（法新社）
中共中央總書記習近平。（法新社）

大陸中央經濟工作會議於12月10日至11日於北京舉行。中共總書記習近平發表重要講話，必須以苦練內功來應對外部挑戰。要擴大內需，堅持創新驅動，制定全國統一大市場建設條例，實施更為積極的財政政策。

據新華社，會議指出，明年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。要繼續實施更加積極的財政政策。保持必要的財政赤字債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子。

積極穩妥化解重點領域風險。著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快構建房地產發展新模式。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。

要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。

會議確定，明年經濟工作抓好八項重點任務。一是堅持內需主導，建立強大國內市場。深入實施提振消費專案行動，制定實施城鄉居民增收計畫。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。

二是堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。制定一體推進教育科技人才發展方案。興建北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。深化拓展「人工智慧+」，完善人工智慧治理。創新科技金融服務。

第三是堅持改革攻堅，增強高品質發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內捲式」競爭。制定並實施進一步深化國資國企改革方案，改善民營經濟促進法配套法規政策。

四是堅持對外開放，推動多領域合作共贏。穩定推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區佈局範圍，紮實推動海南自由貿易港建設。推動貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易。

五是堅持協調發展，促進城鄉融合和區域連結。統籌推動以縣城為重要載體的城鎮化建設和鄉村全面振興，推動縣域經濟高品質發展。

六是堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型。深入推動重點產業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加速新型能源體系建設，擴大綠電應用。加強全國碳排放權交易市場建置。

七是堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。實施穩職擴容提質行動，穩定大學畢業生、移工等重點群體就業，鼓勵支持彈性就業人員、新就業形態人員參與員工保險。

八是堅持守牢底線，積極穩化解重點領域風險。著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住宅等。深化住宅公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。

會議強調，要依照中共二十屆四中全會《建議》編制國家及地方「十五五」規劃及專案規劃，推動高品質、永續的發展。要營造良好的政治環境、人才環境、營商環境、輿論環境，加強政策宣導解讀，充分激發社會正能量。

財政赤字 債務

