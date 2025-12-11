摩根士丹利估明年大陸房市續下行 但幅度緩和

大陸房地產近年持續低迷，摩根士丹利分析師在報告指出，預計中國大陸房地產行業在2026年會繼續下行趨勢，但下行幅度將更為溫和；居民信心恢復變得更具挑戰性，「觸底則可能會需要更長時間」。

據香港信報11日報導，大摩指出，明年政策敘事與今年或類似，即監管的首要任務是風險緩解，而不是大陸國內生產總值（GDP）增長。

摩根士丹利稱，任何有意義的財政刺激措施的推出，都可能是被動和謹慎，並可能傾向於下半年，以緩衝房價下跌的步伐。如果宏觀環境保持穩定和韌性，預計大陸一線和二線主要城市的房價，可能會在2027年的下半年穩定下來。

大摩表示，流動性風險可能是較小的擔憂，但由於房價下跌，行業利潤率或會進一步下降。部分擁有優質土地儲備的大陸國有房企可能會在2026年看到預售利潤率觸底。