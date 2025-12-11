快訊

涉海外行賄指控 路透：中興通訊或遭美政府逾10億美元罰款

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
路透指，大陸電信設備製造商中興通訊或需向美國政府繳付逾10億美元罰款，以化解多年來的海外行賄指控。路透
路透指，大陸電信設備製造商中興通訊或需向美國政府繳付逾10億美元罰款，以化解多年來的海外行賄指控。路透

路透10日引述2名知情人士稱，大陸電信設備製造商中興通訊，或將向美國政府繳付逾10億美元罰款，以化解多年來的海外行賄指控。

據報導，中興通訊已在美國總統川普首個任期，因違反出口措施向美國政府繳付20億美元罰款。近年來，中興通訊面對世界各地執法機關的調查，指公司涉嫌在海外行賄以獲得電信設備合約。

知情人士稱，美國司法部今年推進調查，指中興通訊在南美洲及其他地區違反了美國的《反海外腐敗法》（FCPA）。

《反海外腐敗法》的反賄賂條款，規定美國的個人或證券發行商，通過支付國外政府官員來獲得或保持業務，或使任何其他人獲得業務，即為非法行為。自1998年起，反賄賂條款也適用於國外的公司或個人，只要其在美國做出了促使賄賂的行為。

知情人士稱，美國官員正在執行1項決議案，根據行賄取得合約的受益，中興通訊可能需繳付超過10億美元罰款，其中1人稱，罰金可能達20億美元及以上。這是路透首次報導相關消息。對上述說法，美國司法部發言人拒予置評。目前尚不清楚中興通訊是否已與美國政府達成協議。知情者稱，與美國達成協議前，必須獲得中國政府的批准。

大陸駐華盛頓使館發言人劉鵬宇說，他不了解中興通訊事件的具體情況，並稱「中國始終要求中國企業在海外合法運營，並堅守當地法律與法規。」

另據每日經濟新聞報導，中興通訊11日公告，公司已知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報導。公司正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。

中興通訊稱，公司始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系。公司反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司目前生產經營一切正常。

中興通訊曾在去年8月面向職工、股東和生意夥伴的通告中說，公司對任何形式的貪汙、賄賂行為持零容忍態度，並已建立反貪腐監合規管理體系。

