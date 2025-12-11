快訊

奪回冠軍！華為手機Mate80發布後 連2周超越蘋果拿下市場第一

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為手機Mate80系列發布以來，華為手機大陸國內市場分額連續2周超越蘋果，重奪大陸國內市場份額第一。（圖／取自華為官網）
華為手機Mate80系列發布以來，華為手機大陸國內市場分額連續2周超越蘋果，重奪大陸國內市場份額第一。（圖／取自華為官網）

12月11日，大陸市場研究顧問機構BCI最新發布的數據顯示，自華為手機Mate80系列發布以來，華為手機大陸國內市場分額連續2周超越蘋果，重奪大陸國內市占第1。

觀察者網報導，數據顯示，2025年第48周（11月24日至30日），華為拿下大陸國內手機市場27.81%的分額，以顯著優勢超越蘋果17.12%的市占。此外，OPPO、vivo、榮耀分列排名的第3至5名。

到了第49周（12月1日至7日），華為以22.89%的市場分額，再次登頂大陸國內手機市場，蘋果以18.65%的分額位居第2。 OPPO、vivo緊追在後位居第3、4名。小米以13.3%的市占率排名第5。

先前，華為Mate 80系列於11月28日正式發售，其中標準版起售價4,699元（人民幣，單位下同），比上一代降低800元；Pro版起售價5,999元，比上一代降低500元；Pro Max版起售價7,999元，比上一代降低500元；RS非凡大師起售價11,999元，與上一代相比持平。

報導指，市場回升也反映消費者對鴻蒙生態信心的回歸。

不過，對於該報導，大陸網友則回應，「這廣告打的」、「Mate80用的麒麟9020（處理器），約等於高通驍龍8+ Gen1，全新的紅米Redmi K50版Ultra，是高通驍龍8+ Gen1，只賣1,200元人民幣。」

