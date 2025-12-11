避免違約！大陸房企巨頭萬科召開債權人會議 爭取債券展期計畫

快訊

中央社／ 台北11日電
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）

中國房企巨頭萬科公司日前召開債權人會議，盼藉此爭取各方支持債券展期計畫，以避免違約。

據新加坡聯合早報，萬科昨天上午召開會議，尋求債權人支持公司延期償付一筆將於本月15日到期的人民幣20億元（約新台幣88億元）境內債券。債權人須在明天（12日）之前投票表決展期議案，萬科須爭取到至少90%債權人支持。

外電引述知情人士稱，會議進行約30分鐘，有10多名債權人加入，已有至少3名投資者反對延遲償付。

陸媒上海證券報則引述券商人士指出，這次會議共有3個議案，較此前市場預期版本新增兩個議案，有利於各方達成統一共識。

中國房企「優等生」萬科是本輪中國房市危機中為數不多尚未發生債券違約的主要房企之一。但除了上述20億元債券，萬科還有一筆37億元境內債將於本月28日到期，公司已針對這筆境內債啟動展期程序。截至2026年中，公司將有134億元債券到期或面臨提前贖回壓力，代表公司債務風險已從幕後走向台前。

另一方面，在香港上市的中資房企雅居樂集團10日證實，公司前一天收到新濠（中山）企業管理有限公司向香港高等法院提呈的清盤呈請，明年2月25日進行首次聆訊。

雅居樂指將極力反對清盤呈請，會繼續與境外債權人溝通合作，盡快與主要境外債權人達成境外債務重組協議。

中國官媒經濟日報昨天發表題為「全面客觀看待房地產市場變化」評論文章稱，中國房市正逐步走向增量和存量並重階段，當前房市處於新舊模式轉換時期，而轉型需一定時間。房市雖有所波動，但總體來說「穩樓市政策成效仍在繼續顯現」。

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

摩根士丹利估明年大陸房市續下行 但幅度緩和

大陸房地產近年持續低迷，摩根士丹利分析師在報告指出，預計中國大陸房地產行業在2026年會繼續下行趨勢，但下行幅度將更為溫...

