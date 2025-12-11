墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱，有關措施一旦落地，將損害包括中國在內等貿易伙伴利益，因此希望墨西哥及早糾正保護主義做法。

大陸商務部發言人11日在官網就墨西哥國會審議通過對非自貿夥伴的提稅提案答記者問時說，「注意到有關報導，將密切關注墨方措施落地情況，並進一步評估相關影響。」

發言人指出，這次審議通過的提案，在9月基礎上做了部分調整，部分汽車零部件、輕工產品和紡織服裝等產品的提稅稅率有一定幅度下調。但總的來看，有關措施一旦落地，仍會實質性損害包括中國在內的相關貿易伙伴利益。

發言人稱，中國一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，希望墨西哥及早糾正這種單邊主義、保護主義的做法。為維護中國相關產業利益，大陸商務部已於9月底依法對墨西哥啟動了貿易投資壁壘調查，目前調查正在進行中。

發言人強調，中國高度重視中墨經貿關係，積極推動雙邊貿易投資合作健康穩定發展。在當前國際形勢複雜多變、貿易保護主義陰雲密布的背景下，期待墨西哥同中國相向而行，加強經貿領域溝通對話，妥善管控分歧，深化務實合作，共同維護好雙邊經貿關係大局。

墨西哥參、眾兩院10日通過法案，擬從明年起對中國及其他尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家如印度、南韓、泰國和印尼等加徵最高50%的關稅。