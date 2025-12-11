快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
墨西哥參眾兩院10日通過法案，擬從明年起對中國及其它尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家等加徵最高50%的關稅。圖為墨西哥總統辛鮑姆。（新華社）
墨西哥參眾兩院10日通過法案，擬從明年起對中國及其它尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家等加徵最高50%的關稅。圖為墨西哥總統辛鮑姆。（新華社）

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱，有關措施一旦落地，將損害包括中國在內等貿易伙伴利益，因此希望墨西哥及早糾正保護主義做法。

大陸商務部發言人11日在官網就墨西哥國會審議通過對非自貿夥伴的提稅提案答記者問時說，「注意到有關報導，將密切關注墨方措施落地情況，並進一步評估相關影響。」

發言人指出，這次審議通過的提案，在9月基礎上做了部分調整，部分汽車零部件、輕工產品和紡織服裝等產品的提稅稅率有一定幅度下調。但總的來看，有關措施一旦落地，仍會實質性損害包括中國在內的相關貿易伙伴利益。

發言人稱，中國一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，希望墨西哥及早糾正這種單邊主義、保護主義的做法。為維護中國相關產業利益，大陸商務部已於9月底依法對墨西哥啟動了貿易投資壁壘調查，目前調查正在進行中。

發言人強調，中國高度重視中墨經貿關係，積極推動雙邊貿易投資合作健康穩定發展。在當前國際形勢複雜多變、貿易保護主義陰雲密布的背景下，期待墨西哥同中國相向而行，加強經貿領域溝通對話，妥善管控分歧，深化務實合作，共同維護好雙邊經貿關係大局。

墨西哥參、眾兩院10日通過法案，擬從明年起對中國及其他尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家如印度、南韓、泰國和印尼等加徵最高50%的關稅。

墨西哥 發言人 經貿

延伸閱讀

MLB／海外賽重返墨西哥城 2026年4月響尾蛇當主隊對戰教士

富比世2025百大最具影響力女性！高市早苗初登榜拿第3 獲選原因曝光

亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

關稅金融協助 再延一年

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。