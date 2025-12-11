快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
高盛模型顯示人民幣走勢被低估25%。（路透資料照）
高盛模型顯示人民幣走勢被低估25%。（路透資料照）

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

彭博11日引述高盛報告，該行將人民幣稱為其「最高確信度」交易之一，稱根據預測匯率模型判斷，人民幣被低估。該模型旨在預測維持大陸經濟基本面所需的最優匯率水準，包括保持經常帳戶穩定、經濟增長及價格平穩等條件。

高盛策略師阿維斯（Teresa Alves）在報告中指出，有人認為人民幣低估是支撐中國大陸出口競爭力的關鍵因素，並稱匯率升值將與出口持續增長的預期相悖。但她表示「我們持不同觀點」，因為人民幣被嚴重低估，即使按其預測出現一定升值，人民幣匯率仍將處於被低估區域。

高盛認為，在受大陸市場占有率擴張影響的國家，競爭力之爭將以貨幣貶值的形式展開，從而恢復人民幣在其貿易貨幣籃子中的相對強勢。

阿維斯指出，中國經常帳戶餘額的強勁態勢，也將帶來更大的升值壓力。

高盛動態均衡率模型（GSDEER）認為，匯率終將反映生產率與貿易條件差異，該模型測算人民幣公允價值為1美元兌5元人民幣。與此同時，追蹤經常帳戶對匯率影響的「高盛基本有效匯率模型」顯示，人民幣被低估12%。2種模型的加權平均值顯示，人民幣匯率較公允價值低25%。

高盛表示，該行預計人民幣升值將循序漸進且受控，但即便如此，其表現仍可能優於遠期所顯示的定價。

人民幣 帳戶 競爭力

延伸閱讀

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

高盛看好鴻海成長性優於市場 目標價400元

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

靜待OpenAI新模型 美股期貨、台指期夜盤以靜制動

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。