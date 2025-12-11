高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

彭博11日引述高盛報告，該行將人民幣稱為其「最高確信度」交易之一，稱根據預測匯率模型判斷，人民幣被低估。該模型旨在預測維持大陸經濟基本面所需的最優匯率水準，包括保持經常帳戶穩定、經濟增長及價格平穩等條件。

高盛策略師阿維斯（Teresa Alves）在報告中指出，有人認為人民幣低估是支撐中國大陸出口競爭力的關鍵因素，並稱匯率升值將與出口持續增長的預期相悖。但她表示「我們持不同觀點」，因為人民幣被嚴重低估，即使按其預測出現一定升值，人民幣匯率仍將處於被低估區域。

高盛認為，在受大陸市場占有率擴張影響的國家，競爭力之爭將以貨幣貶值的形式展開，從而恢復人民幣在其貿易貨幣籃子中的相對強勢。

阿維斯指出，中國經常帳戶餘額的強勁態勢，也將帶來更大的升值壓力。

高盛動態均衡率模型（GSDEER）認為，匯率終將反映生產率與貿易條件差異，該模型測算人民幣公允價值為1美元兌5元人民幣。與此同時，追蹤經常帳戶對匯率影響的「高盛基本有效匯率模型」顯示，人民幣被低估12%。2種模型的加權平均值顯示，人民幣匯率較公允價值低25%。

高盛表示，該行預計人民幣升值將循序漸進且受控，但即便如此，其表現仍可能優於遠期所顯示的定價。