聽新聞
0:00 / 0:00
高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%
高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。
彭博11日引述高盛報告，該行將人民幣稱為其「最高確信度」交易之一，稱根據預測匯率模型判斷，人民幣被低估。該模型旨在預測維持大陸經濟基本面所需的最優匯率水準，包括保持經常帳戶穩定、經濟增長及價格平穩等條件。
高盛策略師阿維斯（Teresa Alves）在報告中指出，有人認為人民幣低估是支撐中國大陸出口競爭力的關鍵因素，並稱匯率升值將與出口持續增長的預期相悖。但她表示「我們持不同觀點」，因為人民幣被嚴重低估，即使按其預測出現一定升值，人民幣匯率仍將處於被低估區域。
高盛認為，在受大陸市場占有率擴張影響的國家，競爭力之爭將以貨幣貶值的形式展開，從而恢復人民幣在其貿易貨幣籃子中的相對強勢。
阿維斯指出，中國經常帳戶餘額的強勁態勢，也將帶來更大的升值壓力。
高盛動態均衡率模型（GSDEER）認為，匯率終將反映生產率與貿易條件差異，該模型測算人民幣公允價值為1美元兌5元人民幣。與此同時，追蹤經常帳戶對匯率影響的「高盛基本有效匯率模型」顯示，人民幣被低估12%。2種模型的加權平均值顯示，人民幣匯率較公允價值低25%。
高盛表示，該行預計人民幣升值將循序漸進且受控，但即便如此，其表現仍可能優於遠期所顯示的定價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言