網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三（10日）美股開盤後跌超2%，盤前交易中一度下跌逾3%。

據星媒《聯合早報》報導，有經常發布獨家中國官場新聞的記者10日下午在微博發文稱，「拼多多，拼多多，這是真的很『拼』啊」；一個以中國科技行業人士為主的社交平台上，多名中國知名的科技「大V」也在討論此事。此外，多個中國網民當晚使用的中資券商平台上，拼多多的討論區已經被「互毆」傳聞洗板。

在社群平台X上，昨晚6點左右開始，上海網友傳出「今天拼多多有大瓜，而且很嚴重」。一時之間大陸網友紛紛打探消息，但直到晚上10點也未得到確認消息。

網傳消息稱，大陸國家市監總局官員上周三（3日）突然到拼多多上海總部監督檢查，拼多多高層翌日開會認為，這次檢查與該公司副總裁文學跳槽到小紅書有關，文學曾任國家市監總局廣告司副司長。

據傳，拼多多高層決定要盡快結束這次檢查，以免損害公司利益。當晚，3名高管到市監總局在該公司的辦公室挑釁，最後引發毆鬥事件，雙方均報了警。