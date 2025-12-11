快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸商務部副部長凌激10日會見美國PayPal公司全球副總裁納許（Richard Nash）。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部副部長凌激10日會見美國PayPal公司全球副總裁納許（Richard Nash）。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash），雙方圍繞PayPal在陸投資經營、中國開放發展機遇進行交流。凌激也提到，中方將支援跨境電商等新業態新模式持續健康發展。

據大陸商務部網站，凌激表示，中方將支援跨境電商等新業態新模式持續健康發展，打造「購在中國」品牌，拓展外國遊客入境消費，提升入出境遊便利化水平。歡迎貝寶持續拓展在華業務，創新跨境支付產品與服務，提升互聯互通水平。

納許則表示，得益於中國不斷擴大開放的政策環境，貝寶在華業務持續擴大。他並表示，貝寶將加強與中國電商企業合作、深化支付系統國際合作，為「購在中國」做出貢獻。

電商 大陸商務部 中方

延伸閱讀

遭列入實體名單！長江存儲將美國國防部、商務部告上法院

中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

伍軒宏／無論生滅：蘋果、斧頭、黃屋子─《北方森林》導讀

高市早苗拒收回涉台言論 陸商務部揚言反制「後果由日方承擔」

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。