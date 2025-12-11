快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

港商營商信心回升 最擔憂全球經濟放緩

中央社／ 香港11日電

一項調查顯示，香港企業的營商信心指數大幅上升，對未來1年的商業前景持樂觀態度；他們對來年經濟比較擔心的因素是全球經濟放緩、營運成本高及地緣政治局勢緊張等。

香港總商會月前訪問了236家港商，詢問他們對來年商業前景的看法，發現港商的營商信心大幅反彈，48.3%的受訪港商對來年商業前景持正面看法，從去年底的18.3%大幅飆升。

相反，持負面看法的只有15.3%，遠低於去年底的44.3%。

此外，預期明年業務增長的受訪企業占40.3%，去年的調查只有31.3%。

總商會主席陳瑞娟在記者會上說：「美中雙方同意暫緩加徵關稅，加上以巴和談取得進展，亦可能影響今年的調查結果。」

對於來年營商挑戰，受訪港商最感憂慮的前5項依次是全球經濟放緩、營運成本高、地緣政治局勢緊張、中國經濟增長放緩、美國經貿政策反覆不定。

陳瑞娟說：「香港作為開放型經濟體，全球經濟增長放緩及地緣政治逆風仍然構成香港大挑戰。」

香港 緊張

延伸閱讀

怎知香港的未來會如何？專訪臺灣香港研究學會陳健民：當臺灣成為觀測最前線

谷立言願向立院說明軍購 鍾佳濱：國民黨不要說一套做一套

港交所科技100 拓指數業務

印尼、美國貿易協議 出現裂痕 美方對不守承諾感到挫折

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。