港商營商信心回升 最擔憂全球經濟放緩

一項調查顯示，香港企業的營商信心指數大幅上升，對未來1年的商業前景持樂觀態度；他們對來年經濟比較擔心的因素是全球經濟放緩、營運成本高及地緣政治局勢緊張等。

香港總商會月前訪問了236家港商，詢問他們對來年商業前景的看法，發現港商的營商信心大幅反彈，48.3%的受訪港商對來年商業前景持正面看法，從去年底的18.3%大幅飆升。

相反，持負面看法的只有15.3%，遠低於去年底的44.3%。

此外，預期明年業務增長的受訪企業占40.3%，去年的調查只有31.3%。

總商會主席陳瑞娟在記者會上說：「美中雙方同意暫緩加徵關稅，加上以巴和談取得進展，亦可能影響今年的調查結果。」

對於來年營商挑戰，受訪港商最感憂慮的前5項依次是全球經濟放緩、營運成本高、地緣政治局勢緊張、中國經濟增長放緩、美國經貿政策反覆不定。

陳瑞娟說：「香港作為開放型經濟體，全球經濟增長放緩及地緣政治逆風仍然構成香港大挑戰。」