世銀估中國2025年經濟成長4.9% 2026年4.4%

世界銀行今天發布最新一期的簡報預測，2025年中國經濟成長率為4.9%，預計2026年經濟成長率為4.4%。

據中國—世界銀行網站消息，世界銀行今天發布最新一期「中國經濟簡報：深入推進改革，提振經濟前景」的報告做出上述表示。

世界銀行指出，中國前3季經濟成長為5.2%，寬鬆的財政和貨幣政策支撐了國內消費和投資，而來自其他開發中國家的需求也維持了出口增長。

然而，世界銀行續指，受勞動力市場疲軟和房價下行的影響，居民消費依然謹慎。由於房地產行業調整，加上利潤壓力和地方財政趨緊導致製造業和基礎設施投資放緩，第三季投資增速下降。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅表示，未來幾年，中國經濟成長將更多依靠內需。除短期財政刺激外，推進社會保障體系的結構性改革，為企業營造更可預期的營商環境，將有助於提振信心，為實現有韌性、可持續的增長奠定基礎。

世界銀行中國首席經濟學家米麗莎表示，中國的金融體系，尤其是非銀行金融機構，如個人養老基金、人壽保險和共同基金等，可以在促進居民消費方面發揮更大作用。提升資本市場的深度和透明度，讓市場力量更有效地引導金融決策，將有助於提高投資回報，減少預防性儲蓄，推動經濟向消費驅動型增長轉型。

今年中國全國兩會期間，將GDP增長預期目標設在5%左右。中國今年第一季GDP成長5.4%，第二季5.2%，第三季4.8%，逐季下滑的壓力顯著。