英媒：中國首次將國產AI晶片納官方採購清單

中央社／ 台北11日電

英國金融時報報導，中國首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單。此舉早於美國總統川普允許輝達向中國出口產品之前，凸顯北京決心減少對美國技術的依賴，並在與美國的人工智慧競賽中強化本土半導體產業。

金融時報10日在報導中引述知情人士透露，中國工信部近期已將華為、寒武紀等中國企業的人工智慧（AI）晶片列入政府批准的供應商名單。

報導稱，此舉旨在促進國產半導體在中國公共部門的應用，並可能為本土晶片製造商帶來數十億美元的新銷售額。

川普日前剛宣布解除美國出口管制，允許輝達（Nvidia）向「中國獲批客戶」出口先進的H200晶片；但這些銷售仍可能因為華盛頓部分議員以及中方監管機構的反對而受到阻礙。

中國這份新的採購清單尚未對外公布，但多名知情人士表示，已有部分政府部門和國有企業收到相關指導文件。這些部門和企業此前雖已經被要求支持本土晶片製造商，但這是公共部門機構首次收到成文的書面指示。

報導表示，此舉凸顯北京決心減少對美國技術的依賴，並在與美國的人工智慧競賽中強化本土半導體產業。

報導提到，這份清單為政府部門、公共機構和國有企業提供採購指南，這些機構每年在資訊技術產品採購上的支出高達數十億美元。這份清單是北京在華盛頓實施出口管制後，為降低中國對外國產品依賴所制定戰略的一部分。

過去幾年清單已陸續納入中國國產微處理器，以替代超微（AMD）和英特爾（Intel）的產品，同時也加入了國產操作系統，以取代微軟的Windows系統。

此舉推動中國政府機關、學校、醫院等公共機構以及國有企業逐步淘汰海外技術產品，並顯示北京過去數年集中資源大力扶持該領域之後，國產AI晶片的性能已提升到足以替代美國同類產品的水準。

報導並提到，中國近期上調補貼力度，對國內部分最大數據中心提供支持，協助阿里巴巴、騰訊等科技巨頭因應使用效率較低國產半導體而帶來的更高用電成本。

報導還表示，推動以國產替代輝達技術的進程，也遭遇了一些企業的抵觸。

一名來自國有金融機構的高管表示，該機構今年雖已安排人民幣1億元（約新台幣4.4億元）從清單中採購國產AI晶片，但所購買的大多數國產處理器如今都處於閒置狀態。

據表示，該公司量化交易模型是基於輝達產品而構建，若轉向華為處理器，需要進行大量適配工作，包括用不熟悉的編程語言重寫代碼。

報導引述一名中國政策制定者說，在過渡階段對新架構的遲疑很常見，而中國需要獲得更高程度的技術獨立，「陣痛不可避免，但我們必須走到那一步」。

美國 北京 半導體

相關新聞

高盛模型顯示 人民幣走勢被低估25%

高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

拼多多爆出醜聞，大陸網路瘋傳「多名拼多多高管，與中國市場監管總局工作人員互毆」的消息，拼多多暫時沒有公開回應。拼多多周三...

陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展

大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash...

陸多晶矽產業整合平台 成立

被大陸業內視為「多晶矽平台公司」的北京光和謙成科技公司（光和謙成）近日成立，其主要任務之一在於‌透過成立專業運營公司，收...

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數（CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月...

墨西哥對陸商品加徵最高50%關稅 陸商務部：及早糾正保護主義做法

針對墨西哥國會表決通過法案，讓政府可於明年對包括中國在內的亞洲國家出口的商品加徵最高達50%關稅，大陸商務部11日回應稱...

