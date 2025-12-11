聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸12月盛事 企業家峰會、雙城論壇接力登場
兩岸官方互動雖處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，「兩岸企業家峰會」與「台北上海雙城論壇」相繼登場。
大陸國台辦昨（10）日宣布，2025兩岸企業家峰會年會將於16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。另據本報掌握，台北市長蔣萬安將於27、28日赴上海出席雙城論壇。
兩岸企業家峰會成立於2013年，是兩岸民間層級最高的企業交流平台，設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業與青年創業、智能製造等八個合作推動小組。
依本次年會初步議程，台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍將於16日上午開幕式致詞，江蘇省委書記信長星也將致詞。
議程顯示，15日下午為兩岸企業產業鏈與供應鏈對接活動；16日下午舉行博物館IP授權、人工智能與工業互聯網、能源與環保節能、生物科技、金融等論壇。17日上午續辦AI應用與青年創業孵化器、金融論壇，同日下午由各小組進行總結，台灣方面由副理事長毛治國總結，而大陸方面尚未確定。
除了兩岸企業家峰會外，本報掌握，蔣萬安確定於27、28日赴上海，並將簽署水治理與職能培訓兩項MOU。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言