兩岸12月盛事 企業家峰會、雙城論壇接力登場

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海10日電

兩岸官方互動雖處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，「兩岸企業家峰會」與「台北上海雙城論壇」相繼登場。

大陸國台辦昨（10）日宣布，2025兩岸企業家峰會年會將於16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。另據本報掌握，台北市長蔣萬安將於27、28日赴上海出席雙城論壇。

兩岸企業家峰會成立於2013年，是兩岸民間層級最高的企業交流平台，設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業與青年創業、智能製造等八個合作推動小組。

依本次年會初步議程，台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍將於16日上午開幕式致詞，江蘇省委書記信長星也將致詞。

議程顯示，15日下午為兩岸企業產業鏈與供應鏈對接活動；16日下午舉行博物館IP授權、人工智能與工業互聯網、能源與環保節能、生物科技、金融等論壇。17日上午續辦AI應用與青年創業孵化器、金融論壇，同日下午由各小組進行總結，台灣方面由副理事長毛治國總結，而大陸方面尚未確定。

除了兩岸企業家峰會外，本報掌握，蔣萬安確定於27、28日赴上海，並將簽署水治理與職能培訓兩項MOU。

峰會 上海 理事長

