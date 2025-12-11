快訊

陸11月CPI增0.7%…攀21個月高點 PPI跌2.2%…工業通縮壓力未減

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸11月消費者物價指數（CPI）年增0.7%；生產者物價指數（PPI）年跌2.2%，內需仍疲軟。 新華社
大陸國家統計局昨（10）日發布11月消費者物價指數CPI）按年增長0.7%，升幅較10月擴大0.5個百分點，是去年3月以來近21個月最高，符合預期。專家指出，整體來看，當前物價指數保持回升趨勢，內外部需求溫和回升趨勢已現。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，CPI按年漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲拉動，加上擴內需政策措施繼續顯效，家用器具、服裝、機票等價格都有所上漲，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。

11月生產者物價指數（PPI）按年下跌2.2%，跌幅擴大0.1個百分點，遜於預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，以舊換新政策發力下，汽車、家電等商品價格數據上升的趨勢較為明顯，為近期核心CPI漲幅擴大主因。不過促消費政策覆蓋範圍以外的商品價格上漲動能偏低，根本原因是房地產市場調整逾四年，民眾財富縮水，持續影響消費信心。

華爾街見聞引述國泰海通首席分析師梁中華認為，CPI主要受食品、財政補貼及金價推動，但核心服務價格弱於季節性，仍需政策支撐。PPI由上游有色金屬漲價支撐，但下游耐用品消費偏弱，上下游分化反映內需不足。2026年物價回暖關鍵將從實物消費轉向服務CPI修復，需期待政策進一步發力提振。

路透指出，大陸PPI通縮已持續三年之久，儘管政府加大力度遏制工業產能過剩，並呼籲關鍵產業緩和惡性競爭，但最新數據顯示，工業通縮壓力回穩跡象仍然有限。

投資公司eToro的市場分析師Zavier Wong認為，從最新數據來看，大陸經濟表面正在回溫，但內部仍在與通縮壓力搏鬥。製造商仍在降價以清理過剩供給，而這種出廠價格持續下滑的景況未改，凸顯出需求環境依然疲弱。

