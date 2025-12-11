聽新聞
陸11月CPI年增擴大 彭博：通縮壓力緩解

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸官方最新數據顯示，大陸十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）攀升百分之零點七，寫下去年三月以來最大升幅。彭博社指出，數據顯示通貨緊縮局面緩解。

據大陸國家統計局十日在官網公布的數據顯示，十一月ＣＰＩ同比上漲百分之零點七， 較十月擴大零點五個百分點，與路透社經濟學家調查預期一致，高於十月的百分之零點二；扣除食品和能源價格的核心 ＣＰＩ攀升百分之一點二，連續第三個月保持在百分之一以上。環比來看，ＣＰＩ下降百分之零點一，低於市場預期的上漲百分之零點二。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，十一月ＣＰＩ同比漲幅擴大主要是食品價格由降轉漲拉動，環比下降主要是受服務價格季節性下降影響。數據還顯示，十一月ＰＰＩ（大陸全國工業生產者出廠價格）同比下降百分之二點二，已連續卅八個月下跌，跌幅高於市場預期。

彭博指出，大陸十一月消費價格漲幅小幅加快，進一步表明通縮局面緩解，不過價格下行壓力依然普遍存在。自新冠疫情結束以來，由於房地產市場低迷和消費者需求疲軟，大陸一直面臨通貨緊縮困境。部分產業的產能過剩也迫使企業降價。

另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新預測大陸今年經濟增長為百分之五，明年將放緩至百分之四點五，兩者較早前的預測分別上調零點二及零點三個百分點。上調是因應大陸的宏觀經濟刺激措施，以及大陸出口面臨的關稅低於預期。國際貨幣基金組織認為，大陸要優先推動由消費拉動經濟增長，採取更有力的擴張性宏觀經濟政策。

